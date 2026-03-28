Bağcılar’da bir binanın çatısı çöktü: 2 araç hasar gördü

İstanbul Bağcılar’da bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle kısmi çökme meydana geldi.

İstanbul Bağcılar'da bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle kısmi çökme meydana geldi. Çökmenin ardından binadan düşen parçaların araçların üzerine düşmesiyle hasar meydana geldi.

Olay, saat 12.30 sıralarında Bağcılar Yavuz Selim Mahallesi 1081 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın çatı katından parçalar düşmeye başladı. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binanın yer aldığı sokak, güvenlik şeridi çekilerek bir süre kapatıldı. Çatı katından düşen parçalar park halindeki 2 araca hasar verdi.
Ekiplerin incelemesi sonucunda bina tedbir amaçlı boşaltılırken, can kaybı ve yaralanmanın olmadığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

