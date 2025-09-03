Bağırsak Hastalıkları İçin Bor Minerali Ürünü Geliştirildi

Muharrem Cin, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) bünyesinde Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi (KUYAM) aracılığıyla bor mineralinin bağırsak hastalıklarının tedavisinde kullanılabileceği bir ürün geliştirdi.

KSBÜ Tıp Fakültesi, 2019 yılında KUYAM'ı kurdu. Burada AR-GE çalışmaları ile hücre kültürü, preklinik araştırmalar ve hayvansal deneyler yapılıyor.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından desteklenen bu proje, bağırsak hastalıklarının tedavisine yönelik ürün geliştirmeyi amaçlıyor. KUYAM'da 3 yıl önce başlatılan çalışmalar olumlu sonuçlar verdi.

"BOROBİYOTA" adı verilen ürünle ilgili şu ana kadar üç uluslararası bilimsel makale yayımlandı ve projenin patent başvurusu yapıldı.

Ürünün patentinin alınmasının ardından hem fonksiyonel gıda hem de sağlıkta yenilikçi bir ürün olarak kullanılması hedefleniyor.

KUYAM Koordinatörü Doç. Dr. Fatih Kar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin sağlık alanında güçlü bir AR-GE üssü olduğunu belirtti.

Kütahya'nın bor madeni rezervlerine sahip olduğunu vurgulayan Kar, önemli bilimsel çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Sağlık alanındaki çalışmalarla ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

KAR, TÜSEB projeleri çerçevesinde bağırsak hastalıkları için 3 yıl önce çalışmalara başladıklarını hatırlattı.

Bağırsak hastalıklarının beyin sağlığı ile ilişkili olabileceğini ve bu alanda araştırmalara başladıklarını belirtti. Bağırsaklarda milyonlarca bakteri yaşadığını ve bu bakterilerin hastalıklara etkisini inceledikleri biliniyor.

Kar, bağırsak sağlığı bozulduğunda bakterilerin sayısının azaldığını ya da bazı yararlı bakterilerin kaybolduğunu ifade etti.

Yerli ve milli ürünlerde bor minerallerinden yararlanmayı düşündüklerini söyledi. Yararlı bakterilerin sayısını artırmak için bu mineralleri kullandıkları belirtildi.

Kar, bor mineralinin yararlı bakterilerin yaşam alanını artırdığını ve bağırsak hastalıklarını engellediğini ifade etti. Bu alanda deneysel ve hücre kültürü çalışmaları gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Deneylerde ayrıca Alzheimer, Parkinson gibi nörodejeneratif hastalıkların tedavisine yönelik etkilerinin de tespit edildiği açıklandı.

Sonuç olarak, bağırsak sağlığını düzenleyen ve hastalıkların tedavisine yardımcı olan "BOROBİYOTA" adlı ürün geliştirildi.

Türkiye'de benzer ürünlerin sınırlı olduğunu ve borla geliştirilmiş başka bir çalışmanın olmadığını bildirdi. Araştırma merkezi, borun etkinliğini ortaya koymuştur.

Yapılan mikrobiyom analizi ile bakterilerin faydalı olanları belirlenmiştir. Ürünün prototipi gerçekleştirilmiştir ve patent başvurusu yapılmıştır.

Çalışmalarında 10 kişilik bir ekibin yer aldığı belirtildi.

