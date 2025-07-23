Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler nelerdir? Bağışıklık güçlendiren besinler

Bir bedenin sahip olduğu bağışıklık sistemi, vücuda girmeye çalışmakta olan bütün maddeleri tanımakla, kötü olanları ayırmakla ve zararlı olan tüm maddelere karşı vücudu korumakla görevli bir sistemdir. Bir tür savunma mekanizması olan bağışıklık sistemi patojenleri, tümör hücrelerini tanır ve onların vücuda girmesine engel olur. İmmünoloji ya da bağışıklık bilimi adı verilen alan, canlıların vücutlarında geniş bir çeşitlilikte, virüslere, parazitlere, toksinlere, vücuda girmeye çalışan ya da girmiş olan, vücut ile temasa geçen her yabancı maddeyi tarar. Bu yabancı maddeleri canlıların sağlıklarını tehdit edip etmemesine göre ayıklar.

İnsanın doğumu ile birlikte etkinleşen bağışıklık sistemi zaman içinde zayıflayabilmektedir. İnsanların hastalanma riskini arttıran ve mikroplara, bakterilere, enfeksiyonlara karşı insan vücudunu dirençsiz kılan bu durum sağlıklı bir yaşam düzenini alışkanlık haline getirmekle ve doğru beslenmekle düzeltilebilir. Kişilerin bağışıklık sistemlerini güçlendirebilmesi, hastalıklara karşı güçlü bir bünyeye sahip olmalarını sağlamaktadır. Özellikle de soğuk kış aylarında çok kolay hasta olabilen ve çok sık hasta olan kişilerin bağışıklık sistemleri zayıf demektir.

Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler nelerdir?

Vücudu hastalıklara karşı koruyabilmek ve çeşitli enfeksiyonlara, bakterilere, virüslere karşı bir nevi kalkan ve savunma sistemi oluşturabilmek için bağışıklık sistemini güçlendirmek son derece önemlidir. Bağışıklık sistemini güçlendirebilmek ve koruyabilmek için alınması gereken bazı önlemler vardır. Bunlardan bazıları şu şekildedir:

Sağlıklı beslenme alışkanlığına sahip olmak

Sigara ve alkolden uzak durmak ya da mümkün olduğunca az tüketmek

Düzenli olarak egzersiz yapmak ya da gün içinde kısa yürüyüşlere çıkmak

Bol su tüketmek

Yeterli ve kaliteli bir uyku düzenine sahip olmak

Kişisel hijyene önem vermek ve ihmal etmemek

Stresten ve strese neden olan her şeyden uzak durmak

Zaman içinde zayıflayabilen bağışıklık sistemi doğru beslenme yöntemleri ile güçlendirilebilir. Tercih edilen ve tüketilen yiyecek ve içeceklerin de bağışıklık sistemini güçlendirdiği kabul edilmektedir. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinen bazı besinler yiyecekler ve içecekler şunlardır:

Portakal, greyfurt, limon, mandalina gibi turunçgiller

Kivi, mango, çilek, ahududu, yaban mersini

Karpuz

Domates

Zencefil

Sarımsak

Zerdeçal

Brokoli

Ispanak ve tüm yeşil yapraklı sebzeler

Kırmızı biber

Lahana turşusu

Balık

Yoğurt

Mürver

Acai

Bitter çikolata

Tatlı patates

Badem ve kaju gibi kuruyemişler

Bağışıklık sistemini güçlendirdiği kabul edilen içecekler ise şu şekildedir:

Taze sıkılmış portakal suyu

Nar suyu

Havuç suyu

Çilek suyu

Zencefil çayı

Limon suyu

Havuç suyu

Yeşil elma suyu

Papatya çayı

Karanfil çayı

Yeşil çay

İnsanların bağışıklık sistemini güçlendirebilmek ya da mevcut bağışıklık sistemini koruyabilmek için bazı vitaminleri ve mineralleri almak gerekir. Bu mineral ve vitaminler de bağışıklık sistemini destekleyici etkiye sahiptir. Eğer vücutta yeterli şekilde yoksa şu vitaminler doktor kontrolü ve yönlendirmesi ile takviye olarak alınabilir: