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Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler nelerdir? Bağışıklık güçlendiren besinler

Kişilerin immün sistem ya da bağışıklık sistemi adı verilen savunma mekanizmalarının gelişimi son derece önemlidir. Genel sağlığı koruyabilmek, olası hastalıklara karşı vücudun direncini artırabilmek için bağışıklık sistemini güçlendirmek gerekir.

Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler nelerdir? Bağışıklık güçlendiren besinler
Ferhan Petek

Bir bedenin sahip olduğu bağışıklık sistemi, vücuda girmeye çalışmakta olan bütün maddeleri tanımakla, kötü olanları ayırmakla ve zararlı olan tüm maddelere karşı vücudu korumakla görevli bir sistemdir. Bir tür savunma mekanizması olan bağışıklık sistemi patojenleri, tümör hücrelerini tanır ve onların vücuda girmesine engel olur. İmmünoloji ya da bağışıklık bilimi adı verilen alan, canlıların vücutlarında geniş bir çeşitlilikte, virüslere, parazitlere, toksinlere, vücuda girmeye çalışan ya da girmiş olan, vücut ile temasa geçen her yabancı maddeyi tarar. Bu yabancı maddeleri canlıların sağlıklarını tehdit edip etmemesine göre ayıklar.

İnsanın doğumu ile birlikte etkinleşen bağışıklık sistemi zaman içinde zayıflayabilmektedir. İnsanların hastalanma riskini arttıran ve mikroplara, bakterilere, enfeksiyonlara karşı insan vücudunu dirençsiz kılan bu durum sağlıklı bir yaşam düzenini alışkanlık haline getirmekle ve doğru beslenmekle düzeltilebilir. Kişilerin bağışıklık sistemlerini güçlendirebilmesi, hastalıklara karşı güçlü bir bünyeye sahip olmalarını sağlamaktadır. Özellikle de soğuk kış aylarında çok kolay hasta olabilen ve çok sık hasta olan kişilerin bağışıklık sistemleri zayıf demektir.

Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler nelerdir?

Vücudu hastalıklara karşı koruyabilmek ve çeşitli enfeksiyonlara, bakterilere, virüslere karşı bir nevi kalkan ve savunma sistemi oluşturabilmek için bağışıklık sistemini güçlendirmek son derece önemlidir. Bağışıklık sistemini güçlendirebilmek ve koruyabilmek için alınması gereken bazı önlemler vardır. Bunlardan bazıları şu şekildedir:

  • Sağlıklı beslenme alışkanlığına sahip olmak
  • Sigara ve alkolden uzak durmak ya da mümkün olduğunca az tüketmek
  • Düzenli olarak egzersiz yapmak ya da gün içinde kısa yürüyüşlere çıkmak
  • Bol su tüketmek
  • Yeterli ve kaliteli bir uyku düzenine sahip olmak
  • Kişisel hijyene önem vermek ve ihmal etmemek
  • Stresten ve strese neden olan her şeyden uzak durmak

Zaman içinde zayıflayabilen bağışıklık sistemi doğru beslenme yöntemleri ile güçlendirilebilir. Tercih edilen ve tüketilen yiyecek ve içeceklerin de bağışıklık sistemini güçlendirdiği kabul edilmektedir. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinen bazı besinler yiyecekler ve içecekler şunlardır:

  • Portakal, greyfurt, limon, mandalina gibi turunçgiller
  • Kivi, mango, çilek, ahududu, yaban mersini
  • Karpuz
  • Domates
  • Zencefil
  • Sarımsak
  • Zerdeçal
  • Brokoli
  • Ispanak ve tüm yeşil yapraklı sebzeler
  • Kırmızı biber
  • Lahana turşusu
  • Balık
  • Yoğurt
  • Mürver
  • Acai
  • Bitter çikolata
  • Tatlı patates
  • Badem ve kaju gibi kuruyemişler

Bağışıklık sistemini güçlendirdiği kabul edilen içecekler ise şu şekildedir:

  • Taze sıkılmış portakal suyu
  • Nar suyu
  • Havuç suyu
  • Çilek suyu
  • Zencefil çayı
  • Limon suyu
  • Havuç suyu
  • Yeşil elma suyu
  • Papatya çayı
  • Karanfil çayı
  • Yeşil çay

İnsanların bağışıklık sistemini güçlendirebilmek ya da mevcut bağışıklık sistemini koruyabilmek için bazı vitaminleri ve mineralleri almak gerekir. Bu mineral ve vitaminler de bağışıklık sistemini destekleyici etkiye sahiptir. Eğer vücutta yeterli şekilde yoksa şu vitaminler doktor kontrolü ve yönlendirmesi ile takviye olarak alınabilir:

  • Çinko
  • E vitamini
  • A vitamini
  • B6 vitamini
  • Selenyum
  • D vitamini
  • C vitamini
  • Magnezyum
  • Kara mürver
  • Propolis
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Bağışıklık Sistemi bağışıklık besin içecekler yiyecek
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