Bahar aylarının son günlerinde kış mevsimi yaşatacak! 25 il için sarı kodlu uyarı: İşin içinde toz taşınımı da var...

Güneşli günler geldi derken tekrardan sis, pus, fırtına, yağmur ve toz taşınımı yaşanacaklar arasında yerini alıyor.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bugün saat 11:00 itibarıyla Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis ve Gaziantep’in batısındaki (Şahinbey, Islahiye, Nurdağı) bölgelerde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak etkili olacağı bildirildi. Yağışların, yarın gece saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışlar nedeniyle, sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu yağışı, rüzgarın şiddetlenmesi ve ulaşımda aksaklıklar yaşanabileceği konusunda vatandaşlar uyarıldı. Ayrıca, yerel fırtına ve rüzgarın kuvvetli olacağı belirtiliyor.

METEOROLOJİ 25 İL İÇİN UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun doğu ve güneydoğu bölgelerinde bulunan 25 il için sarı kodlu uyarı verdi. Uyarıda bu bölgelerde yaşayanların vatandaşların, kuvvetli yağış, yer yer fırtına ve ani sel riskine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

SARI KODLU UYARI YAPILAN İLLER ŞÖYLE:

Adana, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Mersin, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Muş, Siirt, Tunceli, Van, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis ve Osmaniye.

SİS, PUS VE TOZ TAŞIMI

Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz de gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güney doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.