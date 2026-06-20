Bahçede çıkan yangın yedek parça deposuna sıçradı

Kepez ilçesi Altınova Sinan Mahallesi Serik Caddesi üzerinde bir deponun bahçesindeki ahşap ve plastik atık malzemeler, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tutuştu. Alevler hemen bitişiğinde yer alan IVECO servisinin araç kabul bölümündeki yedek parçaların tutulduğu depoya da sıçradı.

YEDEK PARÇA DEPOSUNDA YANGIN

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesinin ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevlerin gittikçe büyümesi üzerine iş yeri çalışanları içeride tamir ve bakım için bulunan araçların zarar görmemesi için kendi imkanlarıyla tahliye etti.

BÜYÜK ZARAR MEYDANA GELDİ

Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri bir yandan alevleri kontrol altına almaya çalışırken, bir yandan da depodaki yangının servise ulaşmaması için soğutma çalışması yaptı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından söndürülen yangında yedek parçaların tutulduğu depoda zarar meydana geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır