Bahçede hareketsiz yatıyordu! Öldüğü belirlendi

Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2863 sokak üzerinde yer alan metruk evin bahçesinde öğle saatlerinde hareketsiz yatan birini gören mahalle sakinlerinin ihbarıyla adrese ekipler sevk edildi. Kısa sürede ulaşan sağlık ekibi, metruk evin bahçesinde yüz üstü yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen belediye tabibi, ölümü şüpheli buldu. Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin üzerinde Onur Saat adına kayıtlı kimlik belgesi bulundu. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Saat'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Ekiplerin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır