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  4. Bahçede hareketsiz yatıyordu! Öldüğü belirlendi

Bahçede hareketsiz yatıyordu! Öldüğü belirlendi

04.03.2025 15:21
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Antalya'da metruk evin bahçesinde Onur Saat'in (27) cansız bedeni bulundu.

Bahçede hareketsiz yatıyordu! Öldüğü belirlendi

Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2863 sokak üzerinde yer alan metruk evin bahçesinde öğle saatlerinde hareketsiz yatan birini gören mahalle sakinlerinin ihbarıyla adrese ekipler sevk edildi. Kısa sürede ulaşan sağlık ekibi, metruk evin bahçesinde yüz üstü yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen belediye tabibi, ölümü şüpheli buldu. Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin üzerinde Onur Saat adına kayıtlı kimlik belgesi bulundu. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Saat'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Ekiplerin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

04 Mart 2025
04 Mart 2025

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(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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antalya
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