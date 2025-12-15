HABER

Bahçeli'den 15 Aralık mesajı: "Türk milletinin müşterek hafızasını idrak etmeye imkân sunan müstesna bir gün"

MHP lideri Devlet Bahçeli, 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü dolayısıyla verdiği mesajda "Türk diline emek veren ilim insanlarını, münevverleri ve gönül erlerini selamlıyor; Türk milletinin diliyle, kültürüyle ve ülküsüyle ilelebet var olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Hazar Gönüllü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü dolayısıyla bir açıklama yaptı.

"TÜRK MİLLETİNİN MÜŞTEREK HAFIZASINI İDRAK ETMEYE İMKÂN SUNAN MÜSTESNA BİR GÜN"

Bahçeli'nin yazılı açıklaması şöyle:

"15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü; kökü mazinin derinliklerine uzanan, istikbale yönelen büyük Türk milletinin müşterek hafızasını, irfanını ve tarihsel yürüyüşünü idrak etmeye imkân sunan müstesna bir gündür.

Türk dili; millet olma şuurunu besleyen, tarih bilincini diri tutan ve kültürel sürekliliği temin eden temel sütundur. Altaylar’dan Balkanlar’a, Hazar havzasından Akdeniz’e uzanan geniş coğrafyada Türkçenin taşıdığı anlam dünyası; birlik fikrini pekiştiren, dirliği esas alan ve kardeşlik hukukunu muhafaza eden bir medeniyet tasavvurunu yansıtmaktadır.

"MİLLİ VARLIĞIN KORUNMASINA YÖNELİK STRATEJİK BİR SORUMLULUK"

Bu itibarla, Türkçenin tarihsel derinliğini ve ifade kudretini tahkim etmek; onu yozlaşmadan, yabancılaşmadan ve anlam kaybından uzak tutarak gelecek nesillere güçlü, sahih ve köklü bir miras halinde intikal ettirmek, kültürel sürekliliğin teminatı olmanın yanında milli varlığın korunmasına yönelik stratejik bir sorumluluk mahiyeti taşımaktadır.

15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü vesilesiyle; Türk diline emek veren ilim insanlarını, münevverleri ve gönül erlerini selamlıyor; Türk milletinin diliyle, kültürüyle ve ülküsüyle ilelebet var olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum."

