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Bahçeli’den Selçuk Bayraktar’a tebrik: “Next Sosyal’e katılmaktan gurur duyuyorum”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerli ve milli sosyal medya platformu Next Sosyal için yaptığı paylaşımda Selçuk Bayraktar'ı tebrik etti, platforma katılmaktan gurur duyduğunu ifade etti.

Bahçeli’den Selçuk Bayraktar’a tebrik: “Next Sosyal’e katılmaktan gurur duyuyorum”
Çiğdem Sevinç

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye’nin ilk yerli ve milli sosyal medya platformu olan Next Sosyal hakkında dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Bahçeli, platformun kurucusu Selçuk Bayraktar’a hitaben tebrik ve destek mesajını X üzerinden paylaştı.

Bahçeli’den Selçuk Bayraktar’a tebrik: “Next Sosyal’e katılmaktan gurur duyuyorum” 1

BAHÇELİ’NİN PAYLAŞIMINDA ŞU İFADELER YER ALDI:

“Sayın Selçuk Bayraktar, çok değerli hizmetlerinizin yanında yerli ve milli sosyal ağ Next Sosyal’i hayata geçirmenizden dolayı tebriklerimi sunuyor, başarılar diliyorum. Next Sosyal Türk Milletine hayırlı uğurlu olsun. Next Sosyal ailesine katılmaktan çok büyük gurur ve memnuniyet duyuyorum.”

İŞTE O PAYLAŞIM:

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Anahtar Kelimeler:
MHP Selçuk Bayraktar bahçeli
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