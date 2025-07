Bahçeli’den Selçuk Bayraktar’a tebrik: “Next Sosyal’e katılmaktan gurur duyuyorum”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye’nin ilk yerli ve milli sosyal medya platformu olan Next Sosyal hakkında dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Bahçeli, platformun kurucusu Selçuk Bayraktar’a hitaben tebrik ve destek mesajını X üzerinden paylaştı.

BAHÇELİ’NİN PAYLAŞIMINDA ŞU İFADELER YER ALDI:

“Sayın Selçuk Bayraktar, çok değerli hizmetlerinizin yanında yerli ve milli sosyal ağ Next Sosyal’i hayata geçirmenizden dolayı tebriklerimi sunuyor, başarılar diliyorum. Next Sosyal Türk Milletine hayırlı uğurlu olsun. Next Sosyal ailesine katılmaktan çok büyük gurur ve memnuniyet duyuyorum.”

İŞTE O PAYLAŞIM: