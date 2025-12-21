HABER

İğneada Balıkçı Barınağı'nda su ürünleri denetimi

Kırklareli’nin Demirköy ilçesi İğneada Balıkçı Barınağı’nda avdan dönen teknelerde su ürünleri denetimi gerçekleştirildi.İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, Karadeniz’de balık avlayarak İğneada Balıkçı Barınağı’na gelen teknelerde denetimler yaptı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, Karadeniz’de balık avlayarak İğneada Balıkçı Barınağı’na gelen teknelerde denetimler yaptı. Ekipler, avlanan balık çeşitleri ve boyları, kota uygunluğu, miktar doğruluğu, taşıma şartları ile belgelerini kontrol etti. Ekipler ayrıca balıkçılara, avlanma sezonu kuralları ve su ürünleri kaynaklarının korunmasına yönelik bilgilendirmeler de yaptı.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca yaptığı açıklamada, "İl Müdürlüğümüzün teknik personelince, ilgili kanun kapsamında İğneada Balıkçı Barınağı’nda düzenli olarak Su Ürünleri Denetimleri gerçekleştirilmektedir. Su ürünlerimizin gelecek nesillere aktarılması ve ekosistemin korunması için denetimlerimize kararlılıkla devam edeceğiz. Balıkçıların ve vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlı davranmalarını bekliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

