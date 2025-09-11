Bahçeli'ye 'sokak' yanıtı! Özgür Özel: "Amacımız haneye tecavüze engel olmak"

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan bugün Özgür Özel'in çalışma ofisine dönüşen, CHP'nin Sarıyer'deki eski il başkanlığı binasında Özel'i ziyaret etti. Ziyaretin ardından genel başkanlar kameraların karşısına geçerek gündemi değerlendirdi.
Basın toplantısında konuşan Özgür Özel'in öne çıkan mesajları şu şekilde:
Suçumuz ne diye bakarsak, kaybetmeyi kabullenmiyoruz. Bu bina kazanan bir binaya dönüştü, Adalet ve Kalkınma Partisi karşısında en büyük zaferi kazandı. İstanbul’u kazananın Türkiye’yi kazanacağı gerçeğiyle bu bina hedef haline geldi. Bu binanın kendisi davalık.
İstanbul Valisi Davut Gül bir şey diyemedi, gitti Ankara’ya, İçişleri Bakanlığına yazdı. İçişleri Bakanlığının talimatıyla adres değişikliğini sisteme girmiyorlar. Neyse ki işgal bugün fiilen sonlandı. Umuyoruz ilerleyen saatlerde gerekli düzenlemeler yaparak bina Cumhuriyet Halk Partisi'nin binasının bir genel merkez çalışma ofisi olduğu valilik kayıtlarına da girilerek sorun çözülecek.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:
"Sivil itaatsizlik çağrısı yapan, yabancı medya organlarına utanmadan Türkiye aleyhine hayatı durdurma beyanatı veren, kaybettiği siyasi itibar ve ahlakı sokakların karanlığında arayan kriz ve kaos meraklıları bu provokasyon ikliminin arayış ve arzusundadır. İçinden geçilen şu günlerde her düzeyde uyanık olmak, tedbir ve temkin içinde hareket edip dahili ve harici husumet salvolarına siyasi, hukuki ve milli direniş göstermek kaçınılmaz zorunluluktur."
Özgür Özel ise geçtiğimiz günlerde Financial Times ile gerçekleştirdiği söyleşide baskılara karşı nasıl yanıt vereceklerine dair çeşitli planlarının olduğunu, bunlar arasında Türkiye’de "Hayatı durma noktasına getirecek, barışçıl ama son derece etkili sivil itaatsizlik eylemlerinin" de bulunduğunu söylemişti.
