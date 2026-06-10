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Bahçeye giren 2 metrelik yılan, itfaiye tarafından yakalandı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir bahçeye giren yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak, doğal yaşam alanına bırakıldı.

Bahçeye giren 2 metrelik yılan, itfaiye tarafından yakalandı

Olay, ilçeye bağlı Gürçayır beldesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Erkan Öztürk'e ait müstakil evin bahçesinde bulunan odunların arasında bir yılan olduğu fark edildi.

Bahçeye giren 2 metrelik yılan, itfaiye tarafından yakalandı 1

EKİPLER GELDİ: BAHÇEDE 2 METRELİK YILAN PANİĞİ

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, odunların arasında saklanan yılanı dikkatli bir çalışma sonucu bulunduğu yerden çıkardı. Özel ekipman yardımıyla yakalanan yılan, herhangi bir zarar verilmeden kontrol altına alındı. Ekipler tarafından yerleşim alanı dışına çıkarılan yılan, daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

Bahçeye giren 2 metrelik yılan, itfaiye tarafından yakalandı 2

Bahçeye giren 2 metrelik yılan, itfaiye tarafından yakalandı 3


Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sivas yılan
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