Bahçeye giren 2 metrelik yılan, itfaiye tarafından yakalandı

Olay, ilçeye bağlı Gürçayır beldesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Erkan Öztürk'e ait müstakil evin bahçesinde bulunan odunların arasında bir yılan olduğu fark edildi.

EKİPLER GELDİ: BAHÇEDE 2 METRELİK YILAN PANİĞİ

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, odunların arasında saklanan yılanı dikkatli bir çalışma sonucu bulunduğu yerden çıkardı. Özel ekipman yardımıyla yakalanan yılan, herhangi bir zarar verilmeden kontrol altına alındı. Ekipler tarafından yerleşim alanı dışına çıkarılan yılan, daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.