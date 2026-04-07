Bakan Çiftçi'den İstanbul'daki saldırıyla ilgili açıklama: "2 kişi daha yakalandı"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul Beşiktaş’ta polislere yönelik gerçekleştirilen saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında saldırganla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 kişinin daha yakalandığını bildirdi. Açıklamasının devamında Bakan Çiftçi, "Çatışma sırasında hafif şekilde yaralanan 2 kahraman polisimizin ameliyatları başarıyla tamamlanmıştır. Hayati tehlikelerinin bulunmaması en büyük tesellimizdir” dedi.

Bakan Çiftçi sanal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “İstanbul Beşiktaş’ta, Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görev yapan polislerimize yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıya ilişkin olarak yürütülen soruşturma ve incelemeler, ilgili birimlerimiz tarafından çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında, saldırıyı gerçekleştiren şahıslarla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 kişi daha yakalanmıştır. Olayın bütün boyutlarıyla aydınlatılması, faillerin ve bağlantılı unsurların ortaya çıkarılması için çalışmalar kararlılıkla devam etmektedir. Güvenlik güçlerimizin anında, kararlı ve etkili müdahalesi neticesinde saldırıyı gerçekleştiren 3 şahıs etkisiz hâle getirilmiştir. Çatışma sırasında hafif şekilde yaralanan 2 kahraman polisimizin ameliyatları başarıyla tamamlanmıştır. Hayati tehlikelerinin bulunmaması en büyük tesellimizdir” dedi.

"UZANTILARI DA HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERECEK"

Bakan Çiftçi paylaşımın devamında şu ifadelere yer verdi:

“Bu alçak saldırının arka planı, faillerin irtibatları ve bağlantılı oldukları yapılar, devletimizin tüm imkân ve kabiliyetleri kullanılarak ayrıntılı şekilde incelenmektedir. Milletimizin huzurunu hedef alan bu hain girişimin arkasındaki karanlık odaklar da uzantıları da hukuk önünde hesap verecektir. Şunun altını açıkça çizmek isterim; Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kamu düzenine, milletimizin huzuruna ve güvenliğine yönelen hiçbir tehdide müsamaha göstermemiştir, bundan sonra da göstermeyecektir. Güvenlik birimlerimiz, bu tür saldırılar karşısında tereddütsüz, tavizsiz ve kahramanca karşılık vermiştir; bundan sonra da aynı kararlılık ve aynı cesaretle karşılık vermeye devam edecektir. Milletimizin huzuruna kasteden her girişim, devletimizin sarsılmaz iradesi karşısında etkisiz kalacaktır. Türkiye’nin huzurunu hedef alan hiçbir yapı, hiçbir odak, hiçbir taşeron emeline ulaşamayacaktır. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve bağlantılı bütün unsurların adalet önüne çıkarılması için süreç kesintisiz şekilde yürütülmektedir. Aziz milletimiz müsterih olsun. Türkiye, güçlü devleti, tecrübeli güvenlik teşkilatı ve sahadaki hâkimiyetiyle her türlü tehdidi kaynağında bertaraf edecek kudrete sahiptir. Devletimiz, milletimizin huzuru ve kamu düzeninin muhafazası için mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir.”

07 Nisan 2026
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump'tan yeni İran açıklaması: "Son tarih değişebilir"Trump'tan yeni İran açıklaması: "Son tarih değişebilir"
Çarpıcı ABD iddiası! Yapılan operasyona işaret edildi: Hedeflerinde orası varmışÇarpıcı ABD iddiası! Yapılan operasyona işaret edildi: Hedeflerinde orası varmış

Anahtar Kelimeler:
İstanbul terör saldırısı Mustafa Çiftçi
En Çok Okunan Haberler
ABD basını duyurdu! Netanyahu'dan Trump'a ateşkes çağrısı

ABD basını duyurdu! Netanyahu'dan Trump'a ateşkes çağrısı

Rusya: "Durum hızla kötüleşiyor ve tamamen kontrolden çıkabilir"

Rusya: "Durum hızla kötüleşiyor ve tamamen kontrolden çıkabilir"

Yapay zekadan çok şaşırtan şampiyonluk tahmini! Herkesi ters köşe yaptı

Yapay zekadan çok şaşırtan şampiyonluk tahmini! Herkesi ters köşe yaptı

Ünlü isimlere yeni operasyon! Gözaltına alındılar

Ünlü isimlere yeni operasyon! Gözaltına alındılar

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Türkiye’nin dev holdingi satıldı!

Türkiye’nin dev holdingi satıldı!

