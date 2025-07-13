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Bakan Ersoy açıkladı! Antalya'ya 1 günde 100 bin yabancı turist geldi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 12 Temmuz 2025’te Antalya'ya gelen yabancı turist sayısının 100 bini geçtiğini duyurdu.

Bakan Ersoy açıkladı! Antalya'ya 1 günde 100 bin yabancı turist geldi
Cansu Akalp

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından Antalya'ya gelen turist sayılarıyla ilgili açıklama yaptı.

Ersoy, "Antalya'da turizmde yeni bir zirve daha geride bırakıldı. 12 Temmuz 2025 tarihinde Antalya ve Gazipaşa havalimanlarımızdan toplam 100 bin 646 yabancı ziyaretçi giriş yaptı. Bu veri; son 5 yılın temmuz aylarında kaydedilen en yüksek günlük yabancı ziyaretçi sayısı olarak kayıtlara geçti. 2024 yılı Ağustos ayında kırılan 102 bin 755 olan tüm zamanların rekoruna da önemli ölçüde yaklaşıldı. Antalya'mızın uluslararası alandaki cazibesi, güçlü turizm altyapısı ve sektörün kararlı iş birliği sayesinde her geçen gün daha da artıyor. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yürüttüğümüz çalışmalar, ülkemizin turizmde ulaştığı seviyeyi daha da ileriye taşıyor. Başta sektör paydaşlarımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada ise, "12 Temmuz 2025 günü Antalya Havalimanı üzerinden 98 bin 777, Gazipaşa Havalimanı'ndan ise 1869 yabancı ziyaretçi Türkiye'ye giriş yaptı. Böylece toplam sayı 100 bin 646'ya ulaştı. Antalya, sahip olduğu doğal güzellikleri, tarihi mirası, sürdürülebilir turizm politikaları ve kaliteli hizmet anlayışıyla Türkiye'nin en çok tercih edilen turizm destinasyonlarından biri olma konumunu güçlendirmeye devam ediyor" denildi.

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Mehmet Nuri Ersoy kültür ve turizm bakanı
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