HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Bakan Ersoy hakkındaki iddialarının ardından mahkeme Turhan Çömez'i 50 bin TL tazminata mahkum etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a şirketine orman arazisi tahsis ederek "rant" sağladığı yönünde iddialarda bulunan 28. Dönem İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez hakkında mahkeme 50 bin lira manevi tazminata hükmetti. Aynı iddiaları yayımlayan Sözcü gazetesinin de ayrı davada 50 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmedildi.

Bakan Ersoy hakkındaki iddialarının ardından mahkeme Turhan Çömez'i 50 bin TL tazminata mahkum etti
Mustafa Fidan

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle açtığı manevi tazminat davasında, İstanbul 33. Asliye Hukuk Mahkemesi kararını açıkladı.

Bakan Ersoy hakkındaki iddialarının ardından mahkeme Turhan Çömez i 50 bin TL tazminata mahkum etti 1

MAHKEME ÇÖMEZ'İN İDDİALARIYLA İLGİLİ KARARINI VERDİ

Mahkeme, 28. Dönem İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez'in 2025 yılında YouTube'da yayımladığı videoda Bakan Ersoy hakkında dile getirdiği iddialar nedeniyle 50 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Bakan Ersoy hakkındaki iddialarının ardından mahkeme Turhan Çömez i 50 bin TL tazminata mahkum etti 228. Dönem İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez

Dava konusu videoda Çömez; Bodrum Kissebükü bölgesindeki orman arazilerinin Bakan Ersoy'un şirketine tahsis edildiği, bölgede rant oluşturulduğu ve kamu kaynaklarının bu kapsamda kullanıldığı yönünde asılsız iddialarda bulunmuştu.

SÖZCÜ GAZETESİ HAKKINDA DA AYNI YÖNDE KARAR

Aynı iddiaların Sözcü Gazetesi'nde yayımlanması nedeniyle Bakan Ersoy'un açtığı manevi tazminat davasında da İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesi kararını verdi.

Mahkeme, gazetenin eser sahibi, yönetim kurulu başkanı ve sorumlu şirketi hakkında 50 bin lira manevi tazminata hükmetti.

01 Temmuz 2026
01 Temmuz 2026

ÖSYM'den YKS'de soru iptali ve şık değişikliği kararı, Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması ve İstanbul'a gök gürültülü sağanak yağış geliyor... İşte günün özeti!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Büyükada'da plajda yangın paniğiBüyükada'da plajda yangın paniği
Misafirliğe gittiği evde başından vurulmuştu! Ece Naz cinayetinde 3 kişi tutuklandıMisafirliğe gittiği evde başından vurulmuştu! Ece Naz cinayetinde 3 kişi tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Turhan Çömez Mehmet Nuri Ersoy mahkeme dava
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
1984'te ANAP, 1994'te DYP kazanmıştı! 2004 yılından beri CHP'nin yönettiği İzmir'de AK Parti iddiası

1984'te ANAP, 1994'te DYP kazanmıştı! 2004 yılından beri CHP'nin yönettiği İzmir'de AK Parti iddiası

Otoyol ve köprü ücretlerine zam: İşte yeni fiyatlar

Otoyol ve köprü ücretlerine zam: İşte yeni fiyatlar

Fransa'da Mbappe'den gövde gösterisi! İsveç'i 3 golle geçti

Fransa'da Mbappe'den gövde gösterisi! İsveç'i 3 golle geçti

Tatile çıktı! Sere serpe uzanıp poz verdi

Tatile çıktı! Sere serpe uzanıp poz verdi

Boyner'den ekonomi yönetimine eleştiri: 'Hep aynı üç silah'

Boyner'den ekonomi yönetimine eleştiri: 'Hep aynı üç silah'

En düşük emekli aylığı için gözler 3 Temmuz'da! Bakan Işıkhan açıkladı

En düşük emekli aylığı için gözler 3 Temmuz'da! Bakan Işıkhan açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.