Bakan Ersoy müjdeyi verdi: Kültür Yolu Festivali ilk kez Malatya'da

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, festivalin şehrin tarihi ve kültürel dokusunu sanatsal bir bakış açısıyla buluşturduğunu vurgulayarak, “Malatya Kültür Yolu Festivali, şehrin köklü tarihini sanata ve kültüre olan evrensel yaklaşımıyla harmanlayarak ziyaretçilerine hem geçmişin izini sürme hem de çağdaş sanatla buluşma imkânı sunuyor.

Tarihi, doğal güzellikleri ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkan Malatya, 4-12 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek festival ile adeta bambaşka bir atmosfere bürünecek. Festival, hem şehrin geçmişine ışık tutacak hem de sanatseverleri çağdaş eserlerle buluşturacak zengin bir programla sanatseverleri ağırlayacak," dedi.

Festival; 9 gün boyunca konserlerden sergilere, tiyatrodan söyleşilere kadar uzanan zengin programıyla ziyaretçilerine unutulmaz bir kültür yolculuğu sunacak.

MALATYA KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ İLE SANATIN FARKLI YÜZLERİ

Malatya Kültür Yolu Festivali kapsamında, şehirdeki özel mekânlarda sanatseverleri birbirinden özel sergiler bekliyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde açılan “Kuş Dünyası” sergisi doğanın renkli dünyasını gözler önüne sererken, Taşhoran Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki “Adil-i Mutlak” sergisinde 13 usta hattatın Kur’an-ı Kerim’den adalet temalı ayetleri sanatseverlerle buluşuyor.

Malatya Kongre ve Kültür Merkezi Fuaye Alanı’nda yer alan “Zuhurat” sergisi ise, Hikmet Barutçugil’in barut ebru zeminleri üzerinde farklı disiplinlerden 11 sanatçının yorumladığı 70 eserle geleneksel ve modern sanatı bir araya getiriyor.

Festival boyunca bu sergiler, Malatya’nın kültür ve sanat zenginliğini keşfetmek isteyen ziyaretçilere eşsiz bir deneyim sunacak.

GELENEKSELDEN ÇAĞDAŞA: MALATYA KÜLTÜR YOLU SERGİLERİYLE BÜYÜLÜYOR

Malatya Kültür Yolu Festivali boyunca, kentin dört bir yanında özel sergiler sanatseverlerle buluşacak.

Festivalde; Malatya Kongre ve Kültür Merkezi Fuaye Alanı’nda, Şam Çeliği Damascus Tekniği ile üretilen eserler ziyaretçilere sunulacak; bu sergi, geleneksel Şam Çeliği işçiliğini yaşatarak kültürel mirasımızın gelecek nesillere aktarılmasını hedefliyor.

Festival kapsamında ayrıca; Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde “Gökyüzünden Türkiye”, Güzel Sanatlar Galerisi’nde “Boğaz’a Nazır Camiler”, Fuaye Alanı’nda “Türkiye’nin Minyatürleri”, “Dijital Hareketli Minyatür Uygulaması” ve Türkiye’nin Ustaları Belgesel Gösterimi, Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Sergi Alanı’nda “Bir Sevdadır İpek”, “Paranın Yüzünde Anadolu: Danişmentlilerden Selçuklulara” ve “Kutnu Kumaş”, Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Fuaye Alanı’nda “Yıldızların Altında Türkiye”, Malatya Müzesi Arslantepe Karşılama Merkezi’nde “Arslantepe’nin Işığında Eser Sergisi” ve İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi Sergi Salonu’nda “Hep Birlikte Karma Sergi” ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Festival boyunca kentin dört bir yanında açılan sergiler, Malatya’nın zengin kültürel ve sanatsal mirasını keşfetmek isteyen herkese eşsiz bir deneyim sunacak.

ATÖLYELER VE SÖYLEŞİLER FESTİVALE RENK KATIYOR

Festival süresince katılımcılar; ebru, hat, seramik , dokuma gibi geleneksel sanat dallarında atölyelere katılarak becerilerini geliştirme imkânı bulacak. Ayrıca, Malatya’nın tarihine ve kültürel mirasına ışık tutan birbirinden renkli söyleşiler, şehrin sanatsal ve kültürel zenginliklerini keşfetme fırsatı sunacak.

MALATYA’NIN LEZZET NOKTALARI FESTİVALDE BULUŞUYOR

Malatya Kültür Yolu Festivali’nde şehrin eşsiz mutfak kültürü “Lezzet Noktası” restoranlarıyla keşfe çıkıyor. Ünlü şefler, Malatya’nın kaybolmaya yüz tutmuş yöresel lezzetlerini yeniden canlandırıyor ve bu özel tatlar festival boyunca seçilen 10 restoranda misafirlerle buluşuyor. Coğrafi işaretli ürünler ve geleneksel tarifler, Malatyalıların yanı sıra ziyaretçilere unutulmaz bir gastronomi deneyimi yaşatmayı hedefliyor.

MALATYA KONSERLERLE ŞENLENECEK

Festival süresince şehrin dört bir yanında düzenlenecek konserlerle Malatyalılar doyasıya eğlenecek. Ünlü sanatçılar Ebru Yaşar, Sinan Akçıl, Altay, Resul Dindar, Sagopa Kajmer, Haluk Levent, Aydilge, Murat Boz ve Alişan Malatya 100.Yıl Kent Parkı’nda kurulacak ana sahnede sevenleriyle buluşacak.

Ubeydullah Sezikli, Elif Avcı, Ahmet Çalışır, Ufuk Yürüç, Resul Aydemir, Özgür Babacan, Bekir Köse, Eşref Ziya, Murat Belet, Murat Doğru ve İncesaz müzik grubunun Malatya Kongre ve Kültür Merkezi Fahri Kayahan Salonu’ndaki performanslarıyla taçlanacak festivalde; Antalya Devlet Opera ve Balesi “Anadolu’nun Renkleri” ve “Operadaki Türk Karakterler”, “Aspendos Ensemble” konserleriyle unutulmaz anlar yaşatacak. Malatyalı sanatçı Fahri Kayahan’a bir saygı duruşu niteliği taşıyan “Sarı Kurdelam Sarı: Malatyalı Fahri Anısına” konseri de festival kapsamında düzenlenecek.

Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin, ülkemizin çeşitli illerindeki ceza ve tevkifevlerinde bulunan mahkûm vatandaşlara da sanatı ulaştırma vizyonu kapsamında, Akçadağ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki tutuklu ve hükümlüler, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü sanatçılarının vereceği konserle moral bulacak.