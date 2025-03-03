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Bakan Ersoy önemli keşfi duyurdu! Neredeyse 1800 yıllık ve 165 santimetre...

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
03.03.2025 13:29
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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Aspendos Antik Kenti’nde devam eden 2025 yılı kazı çalışmalarında yürütülen “Geleceğe Miras Projesi” kapsamında önemli bir keşfe imza atıldığını duyurdu.

Bakan Ersoy önemli keşfi duyurdu! Neredeyse 1800 yıllık ve 165 santimetre...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aspendos Kazılarında Gün Yüzüne Çıkarılan Hermes Heykelini duyurdu. Bakan Ersoy yaptığı açıklamada, “Zamanın sessiz tanığı Aspendos’ta, yüzyıllardır gömülü kalan figürler gün ışığına kavuştu.” dedi.

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HERMES HEYKELİ GÜN YÜZÜNE ÇIKARTILDI

2024 sezonunda kazılarına başlanan Tiyatro Caddesi’nin doğusunda yer alan giriş kapısının güney kanadına konumlandırılmış anıtsal çeşmenin (nymphaion) yıkıntıları arasında, mermer bir Hermes heykeli bulundu.

Aspendos’ta gün ışığına kavuşan eserleri sosyal medya hesaplarından duyuran Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

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“Zamanın sessiz tanığı Aspendos’ta, yüzyıllardır gömülü kalan figürler gün ışığına kavuştu.

Aspendos Antik Kenti'nde Geleceğe Miras Projemiz kapsamında süren kazılarda, Roma İmparatorluk Dönemi’ne ait Hermes heykeli gün yüzüne çıktı.

Aynı alanda Aphrodite ve Eros’un başları ile Artemis ve Nemesis’e ait heykel parçaları da keşfedildi.

Projede emeği geçen çalışanlarımıza gönülden teşekkür ediyor, ayağa kaldıracağımız bu eserlerin ülkemiz kültür ve turizm hayatına hayırlı olmasını diliyorum.”

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ZEUS'UN HABERCİSİ HERMES

Ortaya çıkarılan heykel, Olympos’un baş tanrısı Zeus’un habercisi ve tanrıların en hızlısı olarak bilinen Hermes’i tasvir ediyor. Hellen mitolojisinde yolların, ticaretin, konukseverliğin, diplomasinin, yarışmaların ve astronominin tanrısı olarak bilinen Hermes, aynı zamanda hırsızlar ile tüccarların, sürülerin ve çobanların koruyucusu olarak da tanımlanıyor.

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Heykel, sağ elinde bir para kesesi, sol elinde ise omuzundan aşağı doğru sarkan peleriniyle birlikte tuttuğu kerykeionu (asası) ile betimlenmiş. Sol ayağının yanında ise başı Hermes’e dönük bir koç figürü yer alıyor. Yazıtlı bir kaide üzerinde ayakta duran heykelin ağırlığı sol ayağına verilmiş, sağ ayağı ise dizden hafifçe kırılarak öne atılmış.

Kazı çalışmalarında parçalı olarak ortaya çıkarılan ve tamamına yakın bölümü gün yüzüne çıkarılan heykel, kazı evi deposunda birleştirilerek bütüncül haliyle değerlendirildi. Kaidesiyle birlikte toplam 1,65 metre yüksekliğe ulaşan eser, stilistik özellikleri açısından Roma İmparatorluk Dönemi’ne (MS 2. yy sonu - 3. yy başları) tarihlendirilmektedir.

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AYNI ALANDA APHRODITE VE EROS'A AİT BAŞLAR BULUNDU

Hermes heykelinin bulunduğu alanda, aşk ve güzellik tanrıçası Aphrodite ile aşk tanrısı Eros’a ait olduğu değerlendirilen başlar da ortaya çıkarıldı. Heykellerin bölgeye özgü sanatsal üslupla işlendiği ve dönemin estetik anlayışını yansıttığı gözlemlendi.

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Geleceğe Miras Projesi kapsamında yürütülen 2024 yılı kazı çalışmalarında, aynı bölgede av, vahşi doğa, hayvanlar ve doğa tanrıçası Artemis ile adalet, denge, kader ve intikamın sembolü Nemesis’e ait olduğu düşünülen gövde parçaları da gün yüzüne çıkarıldı.

Aspendos Antik Kenti’nde sürdürülen kazı çalışmaları, bölgenin kültürel mirasına ışık tutmaya devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
keşif kültür ve turizm bakanı mehmet nuri ersoy
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