HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Fidan ABD yolcusu: Washington'da diplomasi trafiği

Bakan Fidan ABD yolcusu: Washington'da diplomasi trafiği

24.03.2025 12:12
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 25-26 Martta ABD'nin başkenti Washington'a resmi ziyaret düzenleyecek.

Bakan Fidan ABD yolcusu: Washington'da diplomasi trafiği

Diplomatik kaynaklardan elde edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan ziyaret sırasında, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve diğer ABD'li yetkililerle görüşecek.

ABD Başkanı Donald Trump döneminde gerçekleştirilecek olan ilk ziyarette yapılacak görüşmelerde, Türkiye-ABD ikili ilişkilerinde atılabilecek stratejik adımların ve ilerleyen dönemde gerçekleştirilecek devlet başkanı düzeyindeki ziyaretlerin hazırlıklarının ele alınması öngörülüyor.

Bunun yanı sıra, görüşmelerde, Ukrayna ve Filistin'deki durum ile Suriye'deki gelişmeler başta olmak üzere iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel gelişmeler ve bağlamdaki işbirliği imkanları değerlendirilecek.

Bakan Fidan'ın 25-26 Martta, Washington'da yapacağı görüşmelerde, Türkiye'yi ilgilendiren bölgesel meseleler bağlamında Türkiye'nin görüşlerini, beklentilerini iletmesi ve bu çerçevede Türkiye'nin Suriye'nin istikrarına ve bütünlüğüne yönelik desteğini vurgulaması bekleniyor.

Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasının önemine değinilmesi ve insani yardımlar ve yeniden inşa konularında Türkiye ile ABD arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğinin kaydedileceği görüşmede, DEAŞ’la mücadele ve kampların güvenli yönetimi konusunda eşgüdüm yapılması gerektiğinin ifade edilmesi planlanıyor.

Görüşmede, "SDG" çatısı altındaki PKK/YPG unsurlarının tasfiyesi başta olmak üzere, FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadelede işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiği vurgulanacak.

Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi yönündeki diplomatik çabaları savaşın en başından beri savunduğu hatırlatılacak görüşmede, ateşkes konusunda ABD'nin öncülüğünde devam eden girişimlerin desteklediğinin ve katkı sağlamaya hazır olunduğunun altı çizilecek.

Görüşmede, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması ve insani yardımın bölgeye ulaşması için daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğini vurgulanacak ve ABD'nin İsrail üzerindeki etkisini kullanmasının önemine değinilecek.

CAATSA yaptırımlarının kaldırılması yönünde çalışmalara başlanmasının ve Türkiye'nin F-35 programına dönüş sürecinin yeniden ele alınmasının öneminin vurgulanacağı görüşmede, savunma sanayiinde tedarik süreçlerinin önündeki engellerin kaldırılması gerektiği dile getirilecek.

Görüşmede, savunma sanayisinde iş birliği gibi konuların jeopolitik gerçeklerle uyumlu bir mecraya sokulması gerektiği hatırlatılarak, bu tip adımlar sayesinde ticaret hacminde 100 milyar dolar hedefine ulaşılması için somut ilerleme sağlanabileceğinin belirtilmesi öngörülüyor.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Ekrem İmamoğlu Operasyonu Haberleri
Afyonkarahisar'daki turnuva sona erdiAfyonkarahisar'daki turnuva sona erdi
Polen alerjisi olanlar dikkat! O dönem geldi...Polen alerjisi olanlar dikkat! O dönem geldi...
Anahtar Kelimeler:
Hakan Fidan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İmamoğlu'nun aldığı oyu Kılıçdaroğlu ile kıyasladı: Beceriksizlik

İmamoğlu'nun aldığı oyu Kılıçdaroğlu ile kıyasladı: Beceriksizlik

Belediyede kayyum hareketliliği! İlk istifalar geldi, afişler indirildi

Belediyede kayyum hareketliliği! İlk istifalar geldi, afişler indirildi

Ünlü iş insanı Nevzat Aydın'dan, Mahir Polat'ın tutuklanmasına tepki!

Ünlü iş insanı Nevzat Aydın'dan, Mahir Polat'ın tutuklanmasına tepki!

'Tek tek ilan edeceğim' Özgür Özel'den 'boykot' çıkışı

'Tek tek ilan edeceğim' Özgür Özel'den 'boykot' çıkışı

Ekrem İmamoğlu'yla ilgili ne konuştu ne paylaşım yaptı! Tutuklandığı gün bakın nerede ortaya çıktı

Ekrem İmamoğlu'yla ilgili ne konuştu ne paylaşım yaptı! Tutuklandığı gün bakın nerede ortaya çıktı

Birçok gazeteciye gözaltı! Mesai arkadaşına yapılan işlemi canlı yayında duyurdu

Birçok gazeteciye gözaltı! Mesai arkadaşına yapılan işlemi canlı yayında duyurdu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.