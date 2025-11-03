HABER

Bakan Fidan'dan "Biz hazırız" mesajı: İstanbul'da kritik zirvenin ardından duyurdu

İstanbul'da Gazze konulu uluslararası çapta kritik bir zirve gerçekleşti. Toplantının ardından açıklama yapan Bakan Fidan, 'Gazze görev gücü' için görüşmelerin sürdüğünü belirtip "Biz barış için elimizi taşın altına koymaya hazırız" dedi.

Bakan Fidan'dan "Biz hazırız" mesajı: İstanbul'da kritik zirvenin ardından duyurdu
Hazar Gönüllü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde Gazze'deki son gelişmeleri değerlendirmek üzere Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün'ün dışişleri bakanları İstanbul'da toplantı yaptı.

Bakan Fidan dan "Biz hazırız" mesajı: İstanbul da kritik zirvenin ardından duyurdu 1

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, zirvenin ardından yaptığı açıklamada, "Gazze’de ateşkesi sobate eden, barışı baltalayan hiçbir eyleme izin verilmemelidir İsrail ateşkesi ihlal ediyor. İnsani yardımlar depolarda veya kamyonlarda bekliyor" dedi.

Bakan Fidan ayrıca "Biz barış için elimizi taşın altına koymaya hazırız. Görev gücü görüşmeleri sürüyor" mesajını verdi.

