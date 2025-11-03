Bakan Fidan'dan "Biz hazırız" mesajı: İstanbul'da kritik zirvenin ardından duyurdu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde Gazze'deki son gelişmeleri değerlendirmek üzere Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün'ün dışişleri bakanları İstanbul'da toplantı yaptı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, zirvenin ardından yaptığı açıklamada, "Gazze’de ateşkesi sobate eden, barışı baltalayan hiçbir eyleme izin verilmemelidir İsrail ateşkesi ihlal ediyor. İnsani yardımlar depolarda veya kamyonlarda bekliyor" dedi.

Bakan Fidan ayrıca "Biz barış için elimizi taşın altına koymaya hazırız. Görev gücü görüşmeleri sürüyor" mesajını verdi.