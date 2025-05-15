Bakan Fidan'dan müzakereler öncesi kritik açıklama: Rusya ve Ukrayna farklı düşüncede

(Rusya-Ukrayna) Her iki tarafta prensipte ateşkese hazır olduklarını açıklamış durumda, ancak istekleri farklı. Biz de tam bu nedenle müzakerenin ihtiyaç duyulan bir alan olduğunu düşünüyoruz.Bunun için ABD Özel Temsilcisi arabuluculuğunda başlayan Ukrayna-Rusya müzakereleri belli bir aşamaya gelmiş durumda. Amacımız barışa ulaşmak olduğunda her iki tarafında belli tavizler vererek barışı sağlaması için çalışmalar sürdürülmeli. Ankara, Antalya ve İstanbul'da yürütülen yoğun bir diplomasi trafiği var.