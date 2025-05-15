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Bakan Fidan'dan müzakereler öncesi kritik açıklama: Rusya ve Ukrayna farklı düşüncede

Dünya gözünü Türkiye'ye çevirdi. Yıllardır süren Rusya-Ukrayna savaşının bitmesi için bugün İstanbul'da heyetler bir kez daha bir araya gelecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Rusya ve Ukrayna'nın farklı düşüncelerde olduğunu belirterek, "Belli tavizler vererek ortak noktada buluşulmalı" ifadesini kullandı.

Bakan Fidan'dan müzakereler öncesi kritik açıklama: Rusya ve Ukrayna farklı düşüncede
Ufuk Dağ

NATO Dışişleri Bakanları Antalya'da bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan toplantı kapsamında açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, "Suriye'nin uluslararası topluma daha fazla entegre olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geldiğimiz aşamada bu çalışmaların sonuç vermekte olduğunu görmekten memnuniyet duymaktayız." ifadelerini kullandı.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

  • NATO ittifakının ikinci en büyük ordusuna sahip Türkiye, Avrupa güvenlik mimarisinde son derece önemli rol oynamaya devam edecektir.

  • Avrupa'nın güvenliği NATO'dan ayrı düşünülemez. Gerekli güvenlik adımları atılmalı.

  • Rusya-Ukrayna Savaşı'nda barış çalışmaları yoğunlaştı, barışın ancak müzakerelerle mümkün olduğunu söyledik. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Ankara'da, Rusya'dan teknik bir heyet İstanbul'da, ABD'den bir heyet de İstanbul'da. ABD Dışişleri Bakanı Rubio da burada, basın toplantısından sonra görüşeceğiz. Umarız adil ve kalıcı bir barışa ulaşılacaktır.

  • Suriye'nin uluslararası topluma daha fazla entegre olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geldiğimiz aşamada bu çalışmaların sonuç vermekte olduğunu görmekten memnuniyet duymaktayız.

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  • İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları Suriye'de istikrarsızlığa neden olmaktadır.

  • (Suriye'deki YPG yapılanmaları) Suriye'deki orduya her şeyin teslim edilmesi gerekiyor. YPG tarafından atılan bir adım olmadığını görüyor, hayata geçmesini bekliyoruz

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  • (Rusya-Ukrayna) Her iki tarafta prensipte ateşkese hazır olduklarını açıklamış durumda, ancak istekleri farklı. Biz de tam bu nedenle müzakerenin ihtiyaç duyulan bir alan olduğunu düşünüyoruz.Bunun için ABD Özel Temsilcisi arabuluculuğunda başlayan Ukrayna-Rusya müzakereleri belli bir aşamaya gelmiş durumda. Amacımız barışa ulaşmak olduğunda her iki tarafında belli tavizler vererek barışı sağlaması için çalışmalar sürdürülmeli. Ankara, Antalya ve İstanbul'da yürütülen yoğun bir diplomasi trafiği var.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Hakan Fidan
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