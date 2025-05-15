Bakan Fidan'dan müzakereler öncesi kritik açıklama: Rusya ve Ukrayna farklı düşüncede

NATO Dışişleri Bakanları Antalya'da bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan toplantı kapsamında açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, "Suriye'nin uluslararası topluma daha fazla entegre olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geldiğimiz aşamada bu çalışmaların sonuç vermekte olduğunu görmekten memnuniyet duymaktayız." ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;
NATO ittifakının ikinci en büyük ordusuna sahip Türkiye, Avrupa güvenlik mimarisinde son derece önemli rol oynamaya devam edecektir.
Avrupa'nın güvenliği NATO'dan ayrı düşünülemez. Gerekli güvenlik adımları atılmalı.
Rusya-Ukrayna Savaşı'nda barış çalışmaları yoğunlaştı, barışın ancak müzakerelerle mümkün olduğunu söyledik. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Ankara'da, Rusya'dan teknik bir heyet İstanbul'da, ABD'den bir heyet de İstanbul'da. ABD Dışişleri Bakanı Rubio da burada, basın toplantısından sonra görüşeceğiz. Umarız adil ve kalıcı bir barışa ulaşılacaktır.
İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları Suriye'de istikrarsızlığa neden olmaktadır.
(Rusya-Ukrayna) Her iki tarafta prensipte ateşkese hazır olduklarını açıklamış durumda, ancak istekleri farklı. Biz de tam bu nedenle müzakerenin ihtiyaç duyulan bir alan olduğunu düşünüyoruz.Bunun için ABD Özel Temsilcisi arabuluculuğunda başlayan Ukrayna-Rusya müzakereleri belli bir aşamaya gelmiş durumda. Amacımız barışa ulaşmak olduğunda her iki tarafında belli tavizler vererek barışı sağlaması için çalışmalar sürdürülmeli. Ankara, Antalya ve İstanbul'da yürütülen yoğun bir diplomasi trafiği var.
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