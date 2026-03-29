Kapat
Bakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Abdelatty ve Pakistan Başbakanı Şerif ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan'daki temasları kapsamında Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan'daki temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, başkent İslamabad'da Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi.

BAKAN FİDAN PAKİSTAN BAŞBAKANI ŞERİF İLE BİR ARAYA GELDİ

Görüşmeye Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty de katıldı. Fidan ve Abdelatty, Başbakanlık Konutu'na gelişlerinde Başbakan Şerif'in Özel Danışmanı Syed Tariq Fatemi tarafından karşılandı. Ardından Pakistan Başbakanı Şerif tarafından da sıcak bir şekilde karşılanan Bakan Fidan ve Abdelatty, Şerif ile görüşmelerine geçti. Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed Ishaq Dar ve Pakistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral Asim Malik'in de yer aldığı görüşmede, taraflar arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel alandaki son gelişmeler ele alındı.

DIŞİŞLERİ BAKANLARI TOPLANTISI'NA KATILMIŞTI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, geçtiğimiz saatlerde İslamabad'da Ortadoğu'daki son gelişmelerin ele alındığı Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmıştı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Pakistan Hakan Fidan Mısır
