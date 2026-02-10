Bakan Fidan 'nükleer' sorusunu yanıtsız bıraktı! Canlı yayında dikkat çeken sessizlik

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu programa konuk oldu. Bakan Fidan burada bölgesel konulara yönelik değerlendirmelerde bulundu.

"BÖLGEDE DENGEYİ DEĞİŞTİRECEK DRAMATİK DEĞİŞİMLER GÖRMEK İSTEMİYORUZ"

ABD ile İran arasında yürütülen nükleer müzakereler ile ilgili konuşan Bakan Fidan, "Bölgede dengeyi değiştirecek dramatik değişimleri görmek istemiyoruz açıkçası. Bir güç dengesi var, bunun bozulması bölgedeki iş birliği ruhunu ciddi oranda zedeler. İkincisi, bunu farklı okuyan bir takım, İran'la daha farklı sorunları olan ülkeleri nükleer silah sahibi yapma çabası içine sokar. Aynı yarışa bizim de ister istemez katılmamız gerekir. Bunun bölge için çok faydalı olacağını düşünmüyorum" şekline konuştu.

BAKAN FİDAN 'NÜKLEER SİLAH' SORUSUNU YANITSIZ BIRAKTI

Bakan Fidan'ın bu sözlerinden sonra Ahmet Hakan ise "Türkiye'nin nükleer silaha sahip olması gerekir mi?" sorusunu yöneltti. Bakan Fidan bu soruyu yanıtsız bıraktı ve sessiz kaldı.

"PEKİ GEÇİYORUM"

Kısa süreli sessizliğin ardından Ahmet Hakan, "No comment diyebilirsiniz" derken, Bakan Fidan gülümsedi ve sessizliğini korudu. Ahmet Hakan ise daha sonra "Peki, geçiyorum" dedi.

"BUNLAR STRATEJİK, YÜKSEK KONULAR"

Bahsi geçen soru dolaylı olarak yine gündeme gelirken, Bakan Fidan bu kez, "Bunlar tabii stratejik, yüksek konular. Geniş ve büyük resim içerisinde düşünülmesi gereken meseleler" dedi.