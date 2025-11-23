HABER

Bakan Göktaş, Güney Koreli Bakan ile Kore gazisi Osman Yaşar Eken'i ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Güney Kore Vatanseverler ve Gazi İşleri Bakanı Kwon Oheul ile Kore gazisi Osman Yaşar Eken'e ziyarette bulundu.

Bakan Göktaş, Güney Koreli Bakan ile Kore gazisi Osman Yaşar Eken'i ziyaret etti

Göktaş, NSosyal hesabındaki paylaşımda, Güney Kore Vatanseverler ve Gazi İşleri Bakanı Kwon Oheul ile Kore gazisi Osman Yaşar Eken'i ziyaret ettiklerini bildirdi.

Bakan Göktaş, ziyarete ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Osman amcamızın elini öptük, hayır duasını aldık. 95 yaşındaki koca çınarımızın hatıraları ve samimi sohbeti yüreğimizde derin bir iz bıraktı. Kendisine sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir ömür diliyorum. Bu vesileyle, ülkesinden binlerce kilometre uzakta gösterdiği cesaret ve başarısıyla bizlere ilham olan tüm kahramanlarımıza şükranlarımızı sunuyorum."Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Mahinur Özdemir Göktaş
