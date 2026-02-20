HABER

Bakan Göktaş talimat verdi! Ağır otizmli Muhammet başka şehre nakledilmeyecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın talimatıyla, Antalya'da bakım merkezinde kalan ağır otizm tanısı olan Muhammet Kirvan başka şehre nakledilmemesi ve annesinden ayrılmaması için Manavgat'ta yeni bir bakım ve rehabilitasyon merkezine yerleştirildi.

Antalya'da yaklaşık 6 aydır bir bakım merkezinde kalan otizm tanısı olan Muhammet Kirvan'ın başka bir şehre nakil kararının ardından, anne Emine Kirvan sesini duyurmak amacıyla falezlere çıkmıştı.

BAKAN GÖKTAŞ TALİMAT V ERDİ

Annenin talebine kayıtsız kalmayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Muhammet'in annesinden ayrılmaması için talimat verdi.

NAKİL SÜRECİ DURDURULDU

Bakan Göktaş'ın talimatıyla harekete geçen Antalya İl Müdürlüğü ekipleri aileyle görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmeler ve incelemeler sonrasında, aile bütünlüğünün korunması ve Muhammet'in annesinden uzaklaşmaması için nakil süreci durduruldu.

MANAVGAT'TA KALACAK

Ardından Bakan Göktaş’ın talimatıyla, ailenin ikametine uygun şekilde Muhammet için Antalya'nın Manavgat ilçesinde yeni bir bakım ve rehabilitasyon merkezi ayarlandı.

Ayrıca Muhammet ve ailesinin süreci en sağlıklı şekilde sürdürebilmesi için gerekli psikososyal destek hizmet de sağlanacak.
