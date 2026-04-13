Bakan Gürlek: "2 bin 707 FETÖ mensubunun iadesini talep ettik"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ ile mücadeleye ilişkin, "119 ülkeden 2 bin 707 örgüt mensubunun iadesini talep ettik. Dost ve müttefik ülkelerden somut adımlar atmalarını kararlılıkla bekliyoruz" dedi.

Bakan Gürlek: "2 bin 707 FETÖ mensubunun iadesini talep ettik"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "FETÖ ile mücadele sadece bir güvenlik sorunu değil, doğrudan doğruya Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren milli bir meselesidir. 251 vatandaşımızın kanına giren bu terör örgütüne karşı mücadelemizi, yeni diplomatik ve hukuki adımlarla sürdürecek; iade taleplerimizin sonuna kadar takipçisi olacağız. 119 ülkeden 2 bin 707 örgüt mensubunun iadesini talep ettik. Dost ve müttefik ülkelerden somut adımlar atmalarını kararlılıkla bekliyoruz. Anayasal düzenimizi hedef alan terör örgütü FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına karşı mücadelemiz kesintisiz devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Bakan Gürlek: "2 bin 707 FETÖ mensubunun iadesini talep ettik" 1

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Peşini bırakmıyorlar! Evi ikinci kez saldırıya uğradıPeşini bırakmıyorlar! Evi ikinci kez saldırıya uğradı
Netanyahu açıklaması: "Sözleri yok hükmündedir"Netanyahu açıklaması: "Sözleri yok hükmündedir"

Anahtar Kelimeler:
Akın Gürlek
ABD 17.00'yi işaret etti! İran 'Şu anki benzin fiyatlarının tadını çıkarın' dedi

ABD 17.00'yi işaret etti! İran 'Şu anki benzin fiyatlarının tadını çıkarın' dedi

ABD, İran limanlarını ablukaya alıyor: Tarihi ve saati açıklandı

ABD, İran limanlarını ablukaya alıyor: Tarihi ve saati açıklandı

(Özet) Galatasaray - Kocaelispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - Kocaelispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

72 kilo vermişti! O yorumlar sonrasında patladı

72 kilo vermişti! O yorumlar sonrasında patladı

ÖTV’siz otomobilde 5 yıl ve 10 yıl detayları netleşti! Cezasız satabilecekler

ÖTV’siz otomobilde 5 yıl ve 10 yıl detayları netleşti! Cezasız satabilecekler

"Tapuda gerçek beyan" dönemi! Yüzde 100 ceza geliyor

"Tapuda gerçek beyan" dönemi! Yüzde 100 ceza geliyor

