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Bakan Gürlek duyurdu! 27 ilde dev operasyon: 193 milyarlık işlem hacmi...

Adalet Bakanı Akın Gürlek yasa dışı bahis faaliyetleri kapsamında 27 ilde gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili bilgi verdi. Bakan Gürlek 104 şüpheli hakkında adli işlemin başladığını belirtti. Ayrıca operasyonlarda 193 milyar TL'den fazla bir işlem hacmi olduğu tespit edildi.

Bakan Gürlek duyurdu! 27 ilde dev operasyon: 193 milyarlık işlem hacmi...
Doğukan Akbayır

Bakan Gürlek sosyal medya hesabı üzerinden 27 ilde gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Bakan Gürlek duyurdu! 27 ilde dev operasyon: 193 milyarlık işlem hacmi... 1

27 İLDE OPERASYON: 193 MİLYARLIK İŞLEM HACMİ

Bakan Gürlek'in paylaşımı şu şekilde:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda; başta İçişleri Bakanlığımız olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızla koordinasyon ve eş güdüm içerisinde, yasa dışı bahis, sanal kumar ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanmasına karşı mücadelemizi sürdürüyoruz.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinasyonunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında; yasa dışı bahis organizasyonları ile bu faaliyetlerden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik bu sabah eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirilmiştir.

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada; yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanılan yaklaşık 193 milyar 367 milyon TL’lik bir işlem hacmi belirlenmiş, 27 ilde gerçekleştirilen operasyonla 104 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır.

Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen diğer soruşturmada ise yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanması faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen bir elektronik para ve ödeme kuruluşunun sadece 2024 yılında 2,1 milyar TL işlem hacmine ulaştığı tespit edilmiş; İstanbul, Kocaeli ve Yalova’da gerçekleştirilen operasyon kapsamında 26 şüpheliye yönelik adli işlemler gerçekleştirilmiştir.

Bu soruşturmaları titizlikle yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımıza, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze, MASAK’a, T.C. Merkez Bankasına ve soruşturma sürecinde emeği geçen tüm kurumlarımıza ve personellerine teşekkür ediyorum.

Toplumumuzu, ailelerimizi ve özellikle gençlerimizi hedef alan yasa dışı bahis ve sanal kumar yapılanmalarına, suç örgütlerine ve suç gelirlerinin aklanmasına karşı mücadelemizden asla taviz vermeyeceğiz; suç ve suçluyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
Akın Gürlek yasa dışı bahis
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