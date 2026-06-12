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Bakan Gürlek duyurdu! Faili meçhul Mehmet Şirin Çelik cinayeti aydınlatıldı: 11 şüpheli gözaltında

Adalet Bakanı Akın Gürlek bir faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını açıkladı. 2021 yılında öldürülen Mehmet Şirin Çelik cinayetinde 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Cinayetin iki aile arasındaki husumetten kaynaklandığı ortaya çıktı.

Bakan Gürlek duyurdu! Faili meçhul Mehmet Şirin Çelik cinayeti aydınlatıldı: 11 şüpheli gözaltında
Doğukan Akbayır

Bakan Gürlek sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı değerlendirmede Mehmet Şirin Çelik cinayetinin aydınlatıldığını duyurdu.

İKİ AİLE ARASINDAKİ HUSUMETTEN KAYNAKLIYMIŞ

Bakan Gürlek'in paylaşımı şu şekilde:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde İçişleri Bakanlığımızla yürütülen güçlü iş birliği ve koordinasyon sayesinde, hiçbir cinayetin karanlıkta kalmasına, hiçbir failin adaletten kaçmasına müsaade etmiyoruz.

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımız, dosyaları yeniden ve çok yönlü şekilde ele alıyor; devletimizin adaletin tecellisi konusundaki sarsılmaz kararlılığı doğrultusunda çalışmalarını yürütmeye devam ediyor.

Bu kapsamda; 2021 yılında Batman’da işlenen Mehmet Şirin Çelik cinayetine ilişkin faili meçhul dosya, Batman Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyonunda, Jandarma teşkilatımız tarafından yürütülen titiz çalışmalarla aydınlatılmıştır.

Cinayetin iki aile arasında süregelen husumet nedeniyle planlı şekilde işlendiğine dair kanıtlara ulaşılmış; faillerin hedef şaşırtmak ve suç mahallinde olmadıkları izlenimini oluşturmak amacıyla kurdukları planlar boşa çıkarılmıştır.

11 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Batman Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde Jandarma tarafından bugün Batman ve Van illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlenmiş; 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin, adaletten kaçışın mümkün olmadığını, suçluların cezasız kalmayacağını ve hiçbir cinayetin faili meçhul bırakılmayacağı hususundaki irademizi bir kez daha ifade ediyoruz.

Bu dosyayı ilmek ilmek çözen Batman Cumhuriyet Başsavcılığımıza, Batman İl Jandarma Komutanlığı’na, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımıza, süreçte emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum."

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Akın Gürlek
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