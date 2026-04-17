HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bakan Gürlek'ten açıklama! Artık aileler de sorumlu tutulacak

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırıları Türkiye'yi ayağa kaldırırken Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yeni düzenlemeyle ilgili çarpıcı bir mesaj geldi. Bakan Gürlek çocukların işlediği suçlarda ailelerin de sorumlu tutulmasını öngören yeni düzenlemeyi gündeme getireceklerini duyurdu. İşte tüm detaylar!

Mynet

1 gün arayla Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarından kahreden haberler gelmişti. Kamuoyunda konuyla ilgili önemli talepler doğuran olay sonrasın Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten açıklama geldi.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARIN CEZALARI ARTACAK

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarına ilişkin A Haber'e yaptığı açıklamada, "Özellikle suça sürüklenen çocukların cezalarının artırılması, sosyal medya yasası, sosyal ve görsel medyada teşvik edici programlar ya da sosyal medya yayınlarıyla ilgili tedbirler alacağız" dedi.

AİLELER DE ARTIK SORUMLU TUTULACAK

Gürlek, suçun sadece faili değil, o faili yetiştiren ve denetim yükümlülüğünü yerine getirmeyen çevreyi de kapsayacak bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Gerekirse ailelerimizi de bu konuda denetim ve bakım yükümlülüğü ihmal etme anlamında çocukların işlediği bazı suçlardan, özellikle de şiddet içeren suçlar ve adam öldürme gibi suçların sorumluluğunu da gündeme getireceğiz" ifadesini kullandı.

'NİTELİKLİ ADAM ÖLDÜRME' MADDESİ OLARAK DÜZENLENECEK

Gürlek, "Aynı şekilde ruhsatlı olsa dahi silahların çocukların erişemeyeceği şekilde evde muhafaza edilmesi ve bu konuda usule aykırı muhafaza edilmesi nedeniyle de bir suç işlenmesi halinde ruhsat sahibi kişi hakkında cezai sorumluluk anlamında 6136 sayılı yasada düzenlemeler yapmayı da düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

Gürlek, "Okul ve benzeri yerlerde de işlenen adam öldürme eylemlerini nitelikli adam öldürme maddesi olarak düzenleme yapmayı düşünüyoruz" dedi. Gürlek, "Televizyonlarda şiddeti özendirici, silah kullanmayı teşvik edici gibi görsellerin olduğu noktalarda da bununla ilgili gerekli adımları atıp ve özellikle cezai anlamda sorumluluk içeren düzenlemeler yapmayı düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.