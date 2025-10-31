Bakan Kacır: 202 binden fazla kadın araştırmacıya 22 milyar lira destek sunduk

KADEM İnovasyonda Kadın Programı 9. Girişimcilik Kampı Ödül Töreni İstanbul'da Ataşehir'de düzenlendi. Kadın ve Demokrasi Vakfı’nın (KADEM), kadın girişimciliğini desteklemek amacıyla yürüttüğü 'İnovasyonda Kadın Projesi' nde dereceye girenler toplam toplam 1,5 milyon liralık para ödülünün de sahibi oldu.Programa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Valisi Davut Gül, KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Dr. Canan Sarı ile çok sayıda davetli mentor ve girişimci katıldı. Programda konuşan KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğsn Bayraktar ise, "TÜİK’in 2023 verilerine göre, Türkiye genelinde girişimci kadın oranı yani kendi işini kuran ya da kendi hesabına çalışan kadınların oranı yaklaşık yüzde 18 civarındadır. Bu nedenle kadınların inovasyon ve girişimcilik alanlarında daha etkin rol almaları için fırsat eşitliğini güçlendiren, finansmana erişimi kolaylaştıran ve mentörlük desteğini artıran politikaları kararlılıkla hayata geçirmek büyük önem taşımaktadır" dedi.

‘TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE ÜRETMEDE TARİHİ ATILIMLARA HEP BİRLİKTE İMZA ATTIK’

Programda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Milli ve özgün teknolojilere odaklanan, yenilik işi, yüksek katma değerli, rekabetçi ve sürdürülebilir üretimi esas alan bir kalkınma modeliyle bugünün büyük ve güçlü Türkiye’sini inşa ettik. Teknoloji geliştirme ve üretmede tarihi atılımlara, rekorlara hep birlikte imza attık. Savunma sanayinden uzay teknolojilerine otomotive uzanan pek çok sahada ülkemizi dünyada söz sahibi bir aktör konumuna taşıdık. Türkiye Yüzyılında bilimde, teknolojide, ARGE'de yüksek teknoloji üretiminde dünyada öncü, ekonomik ve teknolojik bağımsızlığını tahkim etmiş bir Türkiye vizyonuyla kimseyi geride bırakmadan kadınıyla, erkeğiyle milletimizin her bir ferdinin bilim ve teknoloji yolculuğuna katılmasını desteklemeye, teşvik etmeye devam ediyoruz" dedi.

'KADINLAR ARGE İNSAN KAYNAĞIMIZIN YÜZDE 34'ÜNÜ OLLUŞTURUYOR'

Bakan Kacır, "Bugün gerek bilim ve teknolojide gerekse girişimcilikte kadın temsiliyeti açısından pek çok Avrupa ülkesinin önündeyiz. ARGE insan kaynağımızın yüzde 34’ünü oluşturan kadınlar yapay zekadan siber güvenceye, finans teknolojilerinden yeşil dönüşüme, geniş bir alanda milli teknoloji hamlemizi mümkün kılacak kazanımlara imza atıyor. Dünya lideri insansız hava araçlarımızda yerli ve milli otomobilimizde kutup bilim seferlerimizde ve uzay çalışmalarımızda Türk kadınının aklı emeği ve alın teri var. Girişimcilik ekosistemimizin iftiharı olan, milyar dolar değeri aşan 7 teknoloji girişimimizin bizim tabirimizle 7 Turcorn'umuzun 4'nün kurucusu kadın girişimciler. Öğretim üyelerimizin yüzde 47’sini oluşturan 88 bin kadın bilim insanımız ARGE ve inovasyon kültürümüzün gelişiminde öncü rol üstleniyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak kadınların toplumsal hayatın her sahasındaki gücünü perçinleyecek temsiliyetini artıracak destekleri sunma çabasındayız. KOSGEB programlarımızda kadın istihdamını önceliyoruz. Kadın girişimcilerimize pozitif ayrımcılık uyguluyoruz. Kalkınma ajanslarımızla kadın istihdamı, kadın girişimciliğine son 1 yılda 1,1 milyar lira kaynak sağladık. Hayatın her alanında olduğu gibi bilim ve teknoloji dünyasında da kadınların yeteneklerini ve üretkenliklerini ortaya koyabilecekleri imkanları genişletmeye gayret ediyoruz" diye konuştu

'202 BİNDEN FAZLA KADIN ARAŞTIRMACIYA 22 MİLYAR LİRA DESTEK DUNDUK'

Kacır, "Son 23 yılda TÜBİTAK eliyle bilim insanlarına yönelik destek programlarımız kapsamında 202 binden fazla kadın araştırmacıya 22 milyar lira destek sunduk. Akademi ve kamuya yönelik programlarımızda 22 bin kadın araştırmacımızı destekledik. Teknofest kuşağında da kadınların güçlü yeri gelecek adına bizleri umutlandırıyor. Teknofesti düzenlediğimiz ilk yıl yani 2018'de sadece yüzde 17 olan kadın yarışmacı oranı aldığımız 507 bine yakın başvuruyla bu yıl yüzde 46’ya ulaştı. 81 şehrimizde 131 Deneyap teknoloji atölyemizde 6 bin 758 kız öğrencimiz geleceğin bilim insanı, mühendisi ve belki astronotu olma yolunda yenilikçi teknolojilere yönelik eğitim görüyor" ifadelerini kullandı.

'BU PROJEYİ BİR DÖNÜŞÜM HAREKETİ OLARAK GÖRÜYORUM'

Programda KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar da bir konuşma yaptı. Sümeyye Erdoğan Bayraktar konuşmasında, kadının üretime katılmasının, yalnızca topluma ve ekonomiye değil, kadının kendisine de güç kazandıracağını vurguladı. Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "İnovasyonda Kadın Projemiz 9’uncu döneminde yine farklı sektörlerden gelen yenilikçi fikirlerle zenginleşti. Öncelikle projemize katılan bütün kadın girişimcilere cesaretleri, heyecanları ve gayretlerinden dolayı kutluyorum. İnovasyonda Kadın Projesi KADEM'in kadına dair vizyonunun en güçlü yansımalarından biri. Bu projeyi kadın girişimciliğini Türkiye'nin kalkınma hikayesine dahil eden bir dönüşüm hareketi olarak görüyorum. Her yıl daha fazla kadına bu proje sayesinde fikirlerini cesaretle paylaşıp onları güçlü iş modellerine dönüştürüyor ve Türkiye'nin kalkınma sürecinde aktif rol üstleniyor. Yaşadığımız çağ insanlığın bilgi teknoloji ve üretimle yeniden şekillendiği bir inovasyon çağıdır. Artık ekonomik ve toplumsal gelişimin itici gücü fikirlerin yeniliğe bilginin değere hayalin gerçeğe dönüşmesidir. İnovasyon sadece teknolojik bir ilerleme değil, insanın potansiyelini ortaya çıkaran toplumu daha adil daha kapsayıcı daha sürdürülebilir bir geleceğe taşıyan dönüşümün de kaynağıdır. Toplumu dönüştüren bu potansiyelin temel paydaşlarından biri de kadınlardır.. Kadınlar girişimcilik ekosistemine dahil oldukça, karar mekanizmaları daha dengeli üretim modelleri daha sürdürülebilir toplumsal yapılar daha güçlü hale gelir. Bu noktada ülkemizde kadın girişimciliği hala istenilen seviyeye ulaşmış değildir. TÜİK’in 2023 verilerine göre, Türkiye genelinde girişimci kadın oranı yani kendi işini kuran ya da kendi hesabına çalışan kadınların oranı yaklaşık yüzde 18 civarındadır. Bu nedenle kadınların inovasyon ve girişimcilik alanlarında daha etkin rol almaları için fırsat eşitliğini güçlendiren, finansmana erişimi kolaylaştıran ve mentörlük desteğini artıran politikaları kararlılıkla hayata geçirmek büyük önem taşımaktadır" dedi.

Kaynak: DHABu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır