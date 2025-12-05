HABER

Gaziantep'te taciz, darp ve tehdit iddiası! 3 kişi tutuklandı

Gaziantep'te taciz, darp ve tehdit iddiasına ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Gaziantep'te taciz, darp ve tehdit iddiası! 3 kişi tutuklandı

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir masaj salonunda çalışan kadınları taciz eden kişilerin darp ve tehditle videolarını çektikleri, şantaj ve silahlı tehditle bu kişilerden para aldıkları tespit edilen 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ekipler, belirlenen adreste yaptıkları aramada, 2 tabanca, otomatik tüfek, 100 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirdi.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyetin paylaştığı görüntüde, polis ekiplerinin adreste arama yapması, tabanca, tüfek ve fişek ele geçirilmesi, zanlıların emniyete götürülmesi yer alıyor.

11. Yargı Paketi komisyondan geçti!

Trump arabuluculuk yaptı, yıllardır savaşan iki ülke barışa imza attı

Çok sayıda yönetici ve futbolcu gözaltında

Cesur sahneler dikkat çekmişti! Yeni filmi vizyon listesinden kaldırıldı

Vergi teklifi Meclis'ten geçti: İşte madde madde yeni düzenleme

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

