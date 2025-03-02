HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Kacır açıkladı! Antarktika'da 'Yakın Uzay Gözlem İstasyonu' kuruldu

Bakan Kacır açıkladı! Antarktika'da 'Yakın Uzay Gözlem İstasyonu' kuruldu

02.03.2025 16:06
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Antarktika'da Yakın Uzay Gözlem İstasyonu kurulduğunu açıkladı. Bakan Kacır, "Uzay alanındaki projeler için iyi bir çalışma ve laboratuvar alanı olan Antarktika'daki varlığımızı güçlendirmeye, Milli Uzay Programı hedefleri doğrultusunda uzay bilimi alanındaki kabiliyetlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Kacır açıkladı! Antarktika'da 'Yakın Uzay Gözlem İstasyonu' kuruldu

Antarktika'da Yakın Uzay Gözlem İstasyonu kuruldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır konuya ilişkin sosyal medya platformu X'te paylaşım yaptı.

Bakan Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"ÇOK DÜŞÜK FREKANS YAKIN UZAY GÖZLEMLERİ İÇİN İSTASYON KURULDU"

"Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde, bakanlığımızın uhdesinde bu yıl 9’uncusunu düzenlediğimiz Ulusal Antarktika Bilim Seferinde ülkemizin araştırma kampının bulunduğu Horseshoe Adasında 'Çok Düşük Frekans Yakın Uzay Gözlemleri' için istasyon kuruldu. Ulusal Kutup Bilim Stratejimizin öncelikli alanlarından biri olan 'Uzaya Bakış' perspektifiyle kurulan yakın uzay gözlemi istasyonuyla, ülkemizin beyaz kıtada yürüteceği bilimsel çalışmalara ivme kazandırıyoruz. Uzay alanındaki projeler için iyi bir çalışma ve laboratuvar alanı olan Antarktika'daki varlığımızı güçlendirmeye, Milli Uzay Programı hedefleri doğrultusunda uzay bilimi alanındaki kabiliyetlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz"

(DHA-AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

110 işçiyi birden işten çıkardılar! Şantiyenin giriş çıkışını kapattılar110 işçiyi birden işten çıkardılar! Şantiyenin giriş çıkışını kapattılar
Hatay'da taksi, sulama kanalına devrildi: Sürücü hayatını kaybettiHatay'da taksi, sulama kanalına devrildi: Sürücü hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Antarktika sanayi ve teknoloji bakanı Mehmet Fatih Kacır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Günlerdir yoğun bakımdaydı! Üzen haber geldi

Günlerdir yoğun bakımdaydı! Üzen haber geldi

Dilek İmamoğlu eşi için kırmızı çizgiyi çekti: "İşte o zaman 'sakın' derim"

Dilek İmamoğlu eşi için kırmızı çizgiyi çekti: "İşte o zaman 'sakın' derim"

Lüks villayı uyuşturucu tarlasına çevirmişler! Uyurken yakalandı: 15 milyon liralık esrar ele geçirildi

Lüks villayı uyuşturucu tarlasına çevirmişler! Uyurken yakalandı: 15 milyon liralık esrar ele geçirildi

Her şey 10 dakikada terse döndü! Dünyanın konuştuğu azarın perde arkası

Her şey 10 dakikada terse döndü! Dünyanın konuştuğu azarın perde arkası

Sahurda gelen soru şaşkına çevirdi! "Çok mu zenginsiniz?" deyip...

Sahurda gelen soru şaşkına çevirdi! "Çok mu zenginsiniz?" deyip...

Gözaltına alınmıştı! Zorlu Holding eski CEO'su Cem Köksal serbest bırakıldı

Gözaltına alınmıştı! Zorlu Holding eski CEO'su Cem Köksal serbest bırakıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

PARTNER
Yeni müşterilere özel! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL nakit

Yeni müşterilere özel! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL nakit

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.