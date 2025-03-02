Bakan Kacır açıkladı! Antarktika'da 'Yakın Uzay Gözlem İstasyonu' kuruldu

Antarktika'da Yakın Uzay Gözlem İstasyonu kuruldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır konuya ilişkin sosyal medya platformu X'te paylaşım yaptı.

Bakan Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"ÇOK DÜŞÜK FREKANS YAKIN UZAY GÖZLEMLERİ İÇİN İSTASYON KURULDU"

"Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde, bakanlığımızın uhdesinde bu yıl 9’uncusunu düzenlediğimiz Ulusal Antarktika Bilim Seferinde ülkemizin araştırma kampının bulunduğu Horseshoe Adasında 'Çok Düşük Frekans Yakın Uzay Gözlemleri' için istasyon kuruldu. Ulusal Kutup Bilim Stratejimizin öncelikli alanlarından biri olan 'Uzaya Bakış' perspektifiyle kurulan yakın uzay gözlemi istasyonuyla, ülkemizin beyaz kıtada yürüteceği bilimsel çalışmalara ivme kazandırıyoruz. Uzay alanındaki projeler için iyi bir çalışma ve laboratuvar alanı olan Antarktika'daki varlığımızı güçlendirmeye, Milli Uzay Programı hedefleri doğrultusunda uzay bilimi alanındaki kabiliyetlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz"

❄️ Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde, Bakanlığımızın uhdesinde bu yıl 9’uncusunu düzenlediğimiz Ulusal Antarktika Bilim Seferinde ülkemizin araştırma kampının bulunduğu Horseshoe Adasında “Çok Düşük Frekans Yakın Uzay Gözlemleri” için istasyon kuruldu.



🌌 Ulusal Kutup Bilim… pic.twitter.com/Pdyfi2OziZ — Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) March 2, 2025

(DHA-AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır