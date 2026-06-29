Bakan Kurum'a Pazarlar Belediye Meclisi tarafından fahri hemşehrilik beratı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Pazarlar Belediye Meclisi tarafından şahsıma layık görülen Fahri Hemşehrilik Beratı için gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Bakan Kurum ziyaretle ilgili paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kütahya Valimiz Sayın Musa Işın, AK Parti Kütahya Milletvekillerimiz Sayın İsmail Çağlar Bayırcı, Sayın Adil Biçer, Sayın Mehmet Demir ve ilçe belediye başkanlarımızı Bakanlığımızda ağırladık. Şehrimiz için yapılacakları konuştuk, önemli kararlar aldık.

Toplantı sonrası Pazarlar Belediye Meclisi tarafından şahsıma layık görülen Fahri Hemşehrilik Beratı için gönülden teşekkür ediyorum. Milletimizle gönül bağının en kıymetli simgelerinden bu beratı almaktan onur duydum.

Aziz milletimize hizmet yolunda her daim omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz."