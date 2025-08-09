HABER

Bakan Kurum: Çanakkale'de hasar tespit çalışmaları başladı

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Çanakkale Bayramiç’te yaşanan orman yangını sonrası ekiplerimizin hasar tespit çalışmaları hızla başladı" açıklamasını yaptı.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından, Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen yangın sonrası hasar tespit çalışmalarının başladığını duyurdu. Kurum, "Çanakkale Bayramiç’te yaşanan orman yangını sonrası ekiplerimizin hasar tespit çalışmaları hızla başladı. Hasar tespit çalışmalarının tamamlandığı Saçaklı Köyü’nde 26’sı konut olmak üzere toplam 43 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edilmiştir. Diğer köylerdeki hasar tespit işlemleri de devam etmektedir. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Milletimizin yanında olacağız ve yaraların sarılması için gereken her şeyi yapacağız” ifadelerini kullandı. (DHA)

Çanakkale
