HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bakan Kurum'dan İzmir'de inşa edilecek köy evlerine ilişkin paylaşım

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir'in Ödemiş ilçesinde orman yangınları sonrasında yeniden inşa edilecek köy evlerinin yapımına yarın başlanacağını bildirdi.

Bakan Kurum'dan İzmir'de inşa edilecek köy evlerine ilişkin paylaşım

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), orman yangınlarında hasar gören Ödemiş'teki 4 mahallede, 138 köy evi, 21 ahır, 1 cami ve 1 köy konağı olmak üzere 161 bağımsız bölüm inşa edilecek. Ödemiş'teki köy evleri, yörenin ihtiyaçlarına göre 4 tipte yapılacak.

Seferihisar ilçesi Camikebir Mahallesi'nde ise 143 afet konutu inşa edilecek.

Orman yangınlarından etkilenen Bilecik'in Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerinde köy evlerinin inşasına da gelecek günlerde başlanacak.

Bakan Kurum, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "'Hep birlikte üstesinden geliriz' demiştik. Şimdi sözümüzün temelini atma zamanı. İzmir'de 1 ay önce orman yangınlarında hasar gören evlerin yerine yapacağımız yeni yuvalarda ilk harcı yarın döküyoruz." ifadesini kullandı.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Zemin iyileştirme çalışması sırasında doğal gaz borusu delindiZemin iyileştirme çalışması sırasında doğal gaz borusu delindi
İngiltere, Fransa ve Almanya İran’a yönelik yaptırımları yeniden devreye sokmak için BM’ye başvurduİngiltere, Fransa ve Almanya İran’a yönelik yaptırımları yeniden devreye sokmak için BM’ye başvurdu

Anahtar Kelimeler:
Murat Kurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu! Dünya devleri ile eşleştik...

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu! Dünya devleri ile eşleştik...

Seçim anketinde 'Aydın' detayı! AK Parti-CHP farkı gündem yarattı

Seçim anketinde 'Aydın' detayı! AK Parti-CHP farkı gündem yarattı

Her şey böyle olmuş! Samsun'daki kazada korkunç görüntü

Her şey böyle olmuş! Samsun'daki kazada korkunç görüntü

Son 65 yılın en kurak yılı! Yurdun %70'inde olağanüstü boyutta: Uzman isimden uyarı

Son 65 yılın en kurak yılı! Yurdun %70'inde olağanüstü boyutta: Uzman isimden uyarı

Yıldırım'dan 'Vatandaşlık' çıkışı: "Tanımı gözden geçirilmeli"

Yıldırım'dan 'Vatandaşlık' çıkışı: "Tanımı gözden geçirilmeli"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.