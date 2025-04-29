Bakan Kurum duyurdu: "İstanbul'da 2 bin 928 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, X hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'daki depremin ardından yapılan saha çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.
Kurum paylaşımında, "İstanbul'da bugün itibarıyla, 25 bin 17 binayı inceledik. 22 bin 89 binanın hasarsız, 2 bin 928 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik. Hasar tespit çalışmalarını en kısa sürede tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.
İstanbul'da bugün itibarıyla;— Murat KURUM (@murat_kurum) April 29, 2025
📌 25 bin 17 binayı inceledik.
📌 22 bin 89 binanın hasarsız,
📌 2 bin 928 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik.
Hasar tespit çalışmalarını en kısa sürede tamamlayacağız. pic.twitter.com/AoK6H1YISu
Okuyucu Yorumları 0 yorum