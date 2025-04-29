Bakan Kurum duyurdu: "İstanbul'da 2 bin 928 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, X hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'daki depremin ardından yapılan saha çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

"ÇALIŞMALARI EN KISA SÜREDE TAMAMLAYACAĞIZ"

Kurum paylaşımında, "İstanbul'da bugün itibarıyla, 25 bin 17 binayı inceledik. 22 bin 89 binanın hasarsız, 2 bin 928 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik. Hasar tespit çalışmalarını en kısa sürede tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.