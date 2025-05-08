Bakan Kurum duyurdu: "İstanbul Kentsel Dönüşüm Komisyonu" kurulacak!

Toplantıda Bakan Kurum kentsel dönüşümün sadece iktidar veya belediyelerle çözülebilecek bir problem olmadığını, bu yükün herkesçe paylaşılması gereken bir sorumluluk olduğunu belirtti.

"PROJELERİMİZİ BÜTÜNCÜL BİR PLANLAMAYLA HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

İstanbul Valiliği'nde gerçekleştirilen toplantıyı sosyal medya hesabından duyuran Bakan Kurum şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul’un dönüşümü meselesi sadece iktidarın ya da sadece belediyelerin tek başına omuzlayabileceği bir yük değildir, olmamalıdır.

Deprem Dönüşümü Değerlendirme Toplantısı’nda belediye başkanlarımızla bir araya gelerek çözüm ortakları olarak şehrimizi baştan sona güvenli hale getirmek için yapacaklarımızı ele alıyoruz.

Deprem korkusunun olmadığı bir İstanbul’a ulaşmak için projelerimizi bütüncül bir planlamayla hayata geçireceğiz."

'İSTANBUL KENTSEL DÖNÜŞÜM KOMİSYONU' KURULACAK

Bakan Kurum toplantıda önemli bir kararı da paylaştı. Bakan Kurum şu açıklamada bulundu:

"İstanbul Kentsel Dönüşüm Komisyonu kurulması kararı aldık,

Valimiz başkanlığındaki komisyonda belediyelerden gelen talepleri değerlendirip hızlı bir şekilde kararları alacağız.

Komisyonun siyaset üstü bir bakışla İstanbul'un dönüşümü adına yapılması gereken her iş ve işlemi yürütecek."