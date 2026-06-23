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Bakan Kurum Londra'da BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Londra İklim Eylem Haftası programları kapsamında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Bakan Kurum Londra'da BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Mustafa Fidan

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un Londra İklim Eylemi Haftası kapsamındaki programı devam ediyor. Etkinliklerin ikinci gününde Bakan Kurum ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye’nin COP31 hazırlıklarına ilişkin bilgilendirme yapıldı, COP31 Eylem Gündemi, enerji güvenliği, yenilenebilir enerji hedefleri, döngüsel ekonomi konuları ele alındı.  

BAKAN KURUM: "KÜRESEL İŞ BİRLİĞİNİN GÜÇLENDİRİLMESİNE YÖNELİK ÖNCELİKLERİMİZİ DEĞERLENDİRDİK"

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, “COP31 hazırlıkları çerçevesinde Eylem Gündemimizi ele aldık; iklim kriziyle mücadele, enerji güvenliği, döngüsel ekonomi ve küresel iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik önceliklerimizi kapsamlı şekilde değerlendirdik. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Alparslan Bayraktar ile katıldığımız görüşmede temiz enerji konusunda çalışmalarımızı paylaşarak, iklim hedeflerine ulaşmada ortak iradenin ve uluslararası dayanışmanın belirleyici rolünü bir kez daha vurguladık. Sayın Genel Sekreter’e yapıcı yaklaşımı ve değerli katkıları için teşekkür ediyorum” mesajını verdi.

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Londra Murat Kurum çevre ve şehircilik bakanı murat kurum bm
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