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Bakan Memişoğlu: Bu tablo önlenebilir bir yıkımdır

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Tütün ürünlerinin bedenimizde bıraktığı tahribat sadece bireysel bir tercih değil, toplum olarak taşıdığımız ortak bir yüktür" dedi.

Bakan Memişoğlu: Bu tablo önlenebilir bir yıkımdır
Ufuk Dağ

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden bir insana ait sağlıksız bir akciğer resmi paylaşarak tütün ve tütün ürünlerinin tahribatına dair paylaşım yaptı. Paylaşımında 18 yaş altındaki çocuklara yaş doğrulaması yaparak tütün ürünü satışını önlemek ve onları tütünün zararlı etkilerinden korumaya gayret ettiklerini belirten Memişoğlu, toplumu tütünün yıkıcı etkilerinden korumak için çalıştıklarını belirtti.

Bakan Memişoğlu: Bu tablo önlenebilir bir yıkımdır 1

"ÖNLENEBİLİR BİR YIKIMDIR"

Memişoğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bu gördüğümüz tablo, önlenebilir bir yıkımdır. Tütün ürünlerinin bedenimizde bıraktığı tahribat sadece bireysel bir tercih değil, toplum olarak taşıdığımız ortak bir yüktür. Açıklamalarımız üzerindeki soru işaretlerini anlıyorum. Vatandaşlarımız müsterih olsun; önceliğimiz 18 yaş altındaki çocuklarımıza yaş doğrulaması yaparak tütün ürünü satışını önlemek ve onları tütünün zararlı etkilerinden korumaktır. Bu doğrultuda, mahremiyeti gözeten, kişisel verileri koruyan ve uygulama kolaylığı sağlayan elektronik sistemler dâhil bütün seçenekleri değerlendiriyor, yeni kanun taslağımızı ve mevzuatımızı da bu çerçevede ele alıyoruz. Sigara içmeyen milyonlarca vatandaşımızın haklı hassasiyetini ve temiz hava hakkını çok iyi biliyoruz; sosyal alanlarda yaşanan mağduriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Amacımız, başta evlatlarımız olmak üzere toplumumuzu tütünün yıkıcı etkilerinden korumaktır. Hep birlikte daha sağlıklı, daha rahat nefes alabilen bir Türkiye'yi inşa etmektir. Unutmayalım; tütünle mücadele hepimizin mücadelesidir."

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Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. Kemal Memişoğlu Tütün
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