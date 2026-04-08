Bakan Memişoğlu duyurdu! Kolin PET ve kritik ilaçlar geri ödeme kapsamına alındı

Sağlık Bakanlığı, bazı ilaç ve işlemleri ödeme kapsamına alarak kamu hastanelerinde hizmete sundu. Bakan Memişoğlu, "Kanser tanısında kritik önemi olan Kolin PET işlemini ödeme kapsamına alarak kamu hastanelerimizde hizmete sunuyoruz" ifadeleriyle duyurdu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Resmi Gazete'de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'e ilişkin "Bu kapsamda, ülkemizde üretilen ve kanser tanısında kritik önemi olan Kolin PET işlemini ödeme kapsamına alarak kamu hastanelerimizde hizmete sunuyoruz." ifadesini kullandı.

"KOLİN PET İŞLEMİNİ ÖDEME KAPSAMINA ALARAK KAMU HASTANLERİMİZDE HİZMETE SUNUYORUZ"

Bakan Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle Sağlıklı Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda, şifaya vesile olacak adımları atmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

"Bu kapsamda, Türkiye'de üretilen ve kanser tanısında kritik önemi olan Kolin PET işlemini ödeme kapsamına alarak kamu hastanelerimizde hizmete sunuyoruz." bilgisini veren Memişoğlu, akondroplazi, epilepsi ve sistinüri gibi hastalıkların tedavisinde ihtiyaç duyulan ilaçları yurt dışından temin ederek hastaların kullanımına sunduklarını bildirdi.

"3 İLAÇ DAHA GERİ ÖDEME LİSTESİNE ALINDI"

Kalp, böbrek ve anjioödem tedavisinde kullanılan 3 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını aktaran Bakan Memişoğlu, "Çölyak ve metabolik hastalıklar için gıda desteği yüzde 30 artırıldı. Kamu kurumlarının evde bakım merkezlerince yazılan reçete bedelleri karşılanacaktır. Bu şifa vesilelerinin milletimize ulaşmasında Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." açıklamasını yaptı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

Prof. Dr. Kemal Memişoğlu
