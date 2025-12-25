Bakan Tunç duyurdu! Cezaevlerinden tahliyeler başladı

Gündemin önemli başlıklarından biri 11. Yargı Paketi'ydi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "11. Yargı Paketi kapsamında, ceza infaz sisteminde eşitsizlikleri gideren düzenlemeyi hayata geçirdik" dedi.

"İNFAZDA EŞİTLİK İLKESİ GÜÇLENDİRİLMEKTEDİR"

Bakan Tunç konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



"31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla kapalı ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin yararlanabildiği daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılma ve denetimli serbestlik uygulamasından, aynı tarihte veya daha önce işlenen suçlar nedeniyle hükümlü olanların da yararlanabilmesi sağlanmaktadır.

Böylece suç tarihi itibarıyla benzer durumda olan hükümlüler arasında ortaya çıkan farklılıklar giderilmekte; infazda eşitlik ilkesi güçlendirilmektedir.

"3 YIL DAHA ERKEN DENETİMLİ SERBESTLİĞE AYRILABİLME İMKANI TANINMAKTADIR"

Bu kapsamda; 31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde işlenen suçlar bakımından; 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılabilme, 3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılabilme imkanı tanınmaktadır.

"GECİKMELERİN, KİŞİ ALEYHİNE BİR SONUCA DÖNÜŞMESİNİ ENGELLEMEKTEDİR"

Bu düzenlemenin temel amacı; soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde, hükümlünün iradesi dışında ortaya çıkan gecikmelerin, kişi aleyhine bir sonuca dönüşmesini engellemektir.

BAZI SUÇLAR DÜZENLEME DIŞINDA TUTULDU

Kasten öldürme suçlarının üstsoy veya altsoydan birine ya da eş, boşandığı eş veya kardeşe, çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye ya da kadına karşı işlenmesi, deprem nedeniyle bina veya diğer yapıların yıkılması, çökmesi ya da hasar alması sonucu meydana gelen öldürme suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, terör suçları ve örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar bu düzenlemenin dışında tutulmuştur.

Ceza İnfaz Kurumlarında hazırlıklar tamamlanmış olup bugün itibariyle düzenlemeden faydalanacak hükümlülerin işlemleri başlatılmıştır"