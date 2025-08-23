Bakan Tunç: Kaleme alınan mektup vicdanın ve adaletin güçlü bir ifadesidir

Bakan Tunç, NSosyal hesabından Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a gönderdiği mektuba ilişkin paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan'ın yazdığı mektubun, sadece satırlardan ibaret değil, insanlığın ortak vicdanına dokunan tarihi bir belge olduğunu vurgulayan Bakan Tunç, şunları kaydetti:

"Gazze'de susturulan çocuk kahkahalarını yeniden duyurmak, mazlumların çığlığına ses olmak için kaleme alınan bu mektup, merhametin, vicdanın ve adaletin güçlü bir ifadesidir. Hanımefendi'nin satırlarında, annelerin yüreğini dağlayan acıları, savaşın en ağır yükünü taşıyan masum çocukların gözlerindeki korkuyu ve geleceğe dair umutlarını kaybetmemeleri için verilen evrensel bir mücadeleyi görüyoruz. Bugün Gazze'de yaşanan trajediler karşısında uluslararası toplum çoğu zaman sessizliğe gömülürken, Emine Erdoğan Hanımefendi'nin bu güçlü çıkışı, sadece Gazzeli çocuklar için değil, dünyanın neresinde olursa olsun zulme uğrayan tüm mazlum çocuklar içindir. İnsanlığın kalbine hitap eden bu tarihi çağrının tüm dünya liderlerine örnek olmasını diliyoruz."Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır