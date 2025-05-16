Bakan Tunç'tan 'yargı paketiyle' ilgili iddialara net yanıt! "Dezenformasyon amaçlı" diyerek tepki gösterdi: "Nereden çıkarıyorsunuz bunları?"

Türkiye'deki önemli gündemlerden biri yeni yargı paketi. Konuyla ilgili olarak çalışmalar sürerken, bazı iddialar da gündeme geldi. Bazı yayınlarda yeni yargı paketi kapsamında '8 yıl ceza alan 1 yıl yatacak. 12 yıl ceza alan 9 ayda çıkacak' iddialarına yer verildi.

Hatay'da Erzin ve Samandağ Adalet Binaları Temel Atma Töreninde konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuyla ilgili olarak açıklamada bulundu ve iddialara yanıt verdi.

"DEZENFORMASYON AMAÇLI"

Yargı paketinin ceza adaleti sistemiyle ilgili olacağını vurgulayan Bakan Tunç, "Ceza adaletini, suçla mücadeleyi daha etkin hale getirecek, toplumun huzur ve barışına kasteden suçlar bakımından yeniden değerlendirmeleri sağlayacak önemli düzenlemeler var. Basında, bazı TV kanallarında ceza adaleti sistemiyle ilgili olarak hazırlamış olduğumuz taslak hakkında dezenformasyon amaçlı bazı paylaşımlarda bulunuldu" dedi.

"NEREDEN ÇIKARIYORSUNUZ BUNLARI?"

Bakan Tunç açıklamalarının devamında ise şu ifadelere yer verdi:

"8 yıl ceza alan 1 yıl yatacakmış. 12 yıl ceza alan 9 ayda çıkacakmış. Böyle bir şey yok. Nereden çıkarıyorsunuz bunları?

Özellikle infaz sistemiyle ilgili olarak toplumdan ve uygulamadan gelen taleplerle ilgili bazı düzenleme hazırlıklarımızı karalamak, vatandaşlarımızı yanıltmak, dezenformasyon amaçlı, kara propagandalara vesile olmak için yayın yapanlar var. Bunlara kesinlikle itibar edilmemesi gerekir"

DMM'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan konuya ilişkin olarak Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Yeni yargı paketiyle 12 yıl ceza alan biri 9 ay hapis yatıp çıkacak" iddiası doğru değildir. Adalet Bakanlığının yaptığı çalışmalar sonucunda 2 yılın altındaki suçların yatarının olmamasının, "cezasızlık algısına" neden olduğu tespit edilmiştir.

"YATARI OLMAYAN SUÇLARDA DAHİ EN AZ 8'DE 1 ORANINDA CEZAEVİNDE KALMA ZORUNLULUĞU GETİRMEKTEDİR"

Bu doğrultuda hazırlanan 10. Yargı Paketinin yasalaşması halinde, cezalarda indirime gidilmesi değil, 2 yılın altında ceza alanların da cezaevine girmesi sağlanacaktır. Yargı Paketi, cezası 2 yılın altında olan ve yatarı olmayan suçlarda dahi en az 8’de 1 oranında cezaevinde kalma zorunluluğu getirmektedir.

"GENEL AF DEĞİL, İNFAZ DÜZENLEMESİDİR"

Dolayısıyla, 8'de 1 oran hesaplanarak, "12 yıl ceza alan birinin 9 ay hapis yatıp çıkacağı" yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Yargı Paketi, iddia edildiği gibi bir genel af değil infaz düzenlemesidir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz"