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Bakan Tunç'tan Yargı Reformu Strateji Belgesi açıklaması: Noterlerin etkinliği artacak

02.03.2025 16:39
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Yüzyılı'nın ilk belgesi olan 4'üncü Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde noterlerle ilgili düzenlemelerin yer aldığını belirterek, "Noterlik Kanunu güncel ve toplumsal ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak yenilenecek ve noterlerimizin etkinliği artırılacak" dedi.

Bakan Tunç'tan Yargı Reformu Strateji Belgesi açıklaması: Noterlerin etkinliği artacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaptığı yazılı açıklamada, 2009’dan itibaren planlı yargı reformu sürecinin yürütüldüğünü vurgulayarak, "23 Ocak'ta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 4’üncü Yargı Reformu Strateji Belgesi’ni açıkladı. Toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda reform irademizi sürekli canlı tutuyoruz" açıklamasını yaptı. Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin 'Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi ve Süreçlerin Yeniden Yapılandırılması’ amacı altında yer alan noterlik hizmetleriyle ilgili hedeflerini anlatan Bakan Tunç, düzenlemelerle, noterlik işlemlerinde dijitalleşmenin de önünü açacaklarını kaydetti. Bakan Tunç, noterlik işlemlerinin dijitalleşmesi ve elektronik ortamda yapılmasını teşvik ederek hizmetlerin daha hızlı ve güvenilir bir şekilde sunulacağını bildirdi.

'NOTER ONAYI ALINMASINI TEŞVİK EDECEK DÜZENLEMELER YAPILACAK'

Noterlerin adalete erişim ve hukuk güvenliği açısından önemli görevleri yerine getirdiğini belirten Bakan Tunç, işlemlerin noterlerde resmiyet kazanmasıyla hukuki uyuşmazlıkların da azaldığını kaydetti. Belge ile hukuk fakültesi mezunlarının görev yapacağı noter yardımcılığı müessesesinin de sisteme kazandırılmasının hedeflendiğini vurgulayan Bakan Tunç, diğer hedeflerle ilgili de şu bilgileri paylaştı:

“Noterlik Kanunu güncel ve toplumsal ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak yenilenecek ve noterlerimizin etkinliği artırılacak. Noterlere yönelik yapılacak yenilikler kapsamında, vasiyetnamenin açılması ve mirasçı atama belgesinin verilmesi, tevdi yerinin belirlenmesi, ortak konuta davet, malın ayıplı olup olmadığının tespiti gibi bazı çekişmesiz yargı işleri ile henüz davanın açılmamış olduğu dönemle sınırlı olmak üzere delil tespitinin noterlikler tarafından da yapılabilmesi sağlanacak. Ayrıca hukuki güvenliğin artırılması için belli bir miktarı aşan veya özellik arz eden bazı sözleşme ve işlemlerde noter onayı alınmasını teşvik edecek düzenlemeler yapılacak. Noterliklerde, ‘Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi’ de yaygınlaştırılacak. Ayrıca noterler tarafından düzenlenen belgelerde karekod uygulamasına geçilecek. Kıymetli evrak ve banka protestolarının noterliklerde elektronik ortamda yapılması, ‘Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’ (UTTS) ile noterlikler arasında entegrasyon ve taşınmaz satış vaadi sözleşmelerinin de noterliklerce tapu siciline şerh olarak işlenebilmesi sağlanacak."

'NOTERLİK SAYISINI 2 BİN 385'E YÜKSELTTİK'

Noterlik hizmetleriyle ilgili istatistikleri de paylaşan Bakan Tunç, noterlerin toplumsal barışa da katkı sunduğunu belirterek, 2024 yılında 40 yeni noter ihdas edildiğini kaydetti. Bakan Tunç, noterlik hizmetleriyle ilgili, "2002 yılında 1231 olan noterlik sayısını 2 bin 385’e yükselttik. Hafta içi iş yoğunlukları nedeniyle noterlik işlemlerini yaptıramayan vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği nöbetçi noterlik hizmetleri kapsamında 6 Nisan 2019 tarihinden bu yana 3 milyon 398 bin 68 işlem yapıldı. E-Noter uygulamasıyla 84 bin 334 noterlik işlemi noterliğe gidilmeden elektronik ortamda gerçekleştirildi. 2024 yılında ise uygulama kapsamında 26 bin 726 noterlik işlemi elektronik ortamda yapıldı. Türkiye Yüzyılı'nın ilk belgesi olan Yargı Reformu Strateji Belgemizde yer verdiğimiz hedef ve faaliyetler doğrultusunda noterlik kurumunu daha üst seviyelere çıkarmak ve vatandaşlarımızın işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla yeni düzenlemeler yapmaya devam edeceğiz" dedi. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Yılmaz Tunç
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