Bakan Uraloğlu duyurdu: 30 Ağustos'ta birçok metro hattı ücretsiz olacak!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı’nın ücretsiz olarak hizmet vereceğini bildirdi.

Bakan Uraloğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ücretsiz olacak metro hatlarına ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Paylaşımında Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

3 İLDE 5 HAT ÜCRETSİZ

"30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Ücretsiz Ulaşım !

Ankara’da;
Başkentray

İstanbul’da;
Marmaray
Gayrettepe - İstanbul Havalimanı - Arnavutköy Metro Hattı
Sirkeci - Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile

İzmir’de
İZBAN ücretsiz hizmet verecek.

Hayırlı olsun."

