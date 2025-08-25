Bakan Uraloğlu duyurdu: 30 Ağustos'ta birçok metro hattı ücretsiz olacak!

Bakan Uraloğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ücretsiz olacak metro hatlarına ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Paylaşımında Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:
"30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Ücretsiz Ulaşım !
Ankara’da;
Başkentray
İstanbul’da;
Marmaray
Gayrettepe - İstanbul Havalimanı - Arnavutköy Metro Hattı
Sirkeci - Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile
İzmir’de
İZBAN ücretsiz hizmet verecek.
Hayırlı olsun."
