Bakan Uraloğlu'ndan Discord ve Roblox'a 'yeşil ışık' "Erişim engeli kaldırılabilir"

Türkiye'de 7 Ağustos ve 9 Ekim'de erişime kapatılan Discord ve Roblox hakkında Bakan Uraloğlu önemli değerlendirmelerde bulundu.
Metan'a yaptığı değerlendirmesinde Bakan Uraloğlu bu iki platformla ilgili olumlu sinyaller vererek şu ifadelerde bulundu:
"Daha önce Türkiye'de bir temsilcileri yoktu. Şu anda bir temas var. İlk defa Türkiye'ye yetkililerini gönderdiler. Her türlü imkanımız şu an var. Arkadaşlar belli çalışmaları yürütüyorlar. Bahsettiğimiz gereklilikleri yerine getirirlerse yine hukuki süreç sonucunda erişim engeli kaldırılabilir."
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