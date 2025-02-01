HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Bakan Uraloğlu'ndan Discord ve Roblox'a 'yeşil ışık' "Erişim engeli kaldırılabilir"

Bakan Uraloğlu'ndan Discord ve Roblox'a 'yeşil ışık' "Erişim engeli kaldırılabilir"

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
01.02.2025 17:50
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazeteci Adem Metan bir süredir Türkiye'de erişime kapalı olan Roblox ve Discord programlarıyla alakalı olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na, "Uygulamaların açılmasıyla ilgili bir durum söz konusu mu" diye sordu. Bakan Uraloğlu ise “ilk defa yetkililerini gönderdiler, arkadaşlarla çalışmaları yürütüyorlar” cevabını verdi.

Bakan Uraloğlu'ndan Discord ve Roblox'a 'yeşil ışık' "Erişim engeli kaldırılabilir"

Türkiye'de 7 Ağustos ve 9 Ekim'de erişime kapatılan Discord ve Roblox hakkında Bakan Uraloğlu önemli değerlendirmelerde bulundu.

Screenshot_1

BAKAN URALOĞLU'NDAN DİSCORD VE ROBLOX AÇIKLAMASI

Metan'a yaptığı değerlendirmesinde Bakan Uraloğlu bu iki platformla ilgili olumlu sinyaller vererek şu ifadelerde bulundu:

"Daha önce Türkiye'de bir temsilcileri yoktu. Şu anda bir temas var. İlk defa Türkiye'ye yetkililerini gönderdiler. Her türlü imkanımız şu an var. Arkadaşlar belli çalışmaları yürütüyorlar. Bahsettiğimiz gereklilikleri yerine getirirlerse yine hukuki süreç sonucunda erişim engeli kaldırılabilir."

Anahtar Kelimeler:
Roblox Discord Abdulkadir Uraloğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray ve Fenerbahçe'ye UEFA Avrupa Ligi'nde müjde! Maçların hepsi simüle edildi...

Galatasaray ve Fenerbahçe'ye UEFA Avrupa Ligi'nde müjde! Maçların hepsi simüle edildi...

Alvaro Morata Galatasaray için İstanbul'a geliyor!

Alvaro Morata Galatasaray için İstanbul'a geliyor!

Yüksel Güran ve Enes Güran ile ilgili yeni gelişme!

Yüksel Güran ve Enes Güran ile ilgili yeni gelişme!

Ailesini katletmişti... Yeni ifadesi şok etti!

Ailesini katletmişti... Yeni ifadesi şok etti!

İhraç edilen teğmenlerden birinin babası: "Onu okutmak için tarlamı sattım, traktörümü sattım..."

İhraç edilen teğmenlerden birinin babası: "Onu okutmak için tarlamı sattım, traktörümü sattım..."

İstanbul için bir uyarı da Prof. Dr. Celal Şengör'den geldi! Tsunami uyarısı

İstanbul için bir uyarı da Prof. Dr. Celal Şengör'den geldi! Tsunami uyarısı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

En kaliteli montları, ayakkabıları yarı fiyatına alma şansı burada!

En kaliteli montları, ayakkabıları yarı fiyatına alma şansı burada!

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Tommy Hilfiger yeni sezonda sepette %30 indirim başladı

Tommy Hilfiger yeni sezonda sepette %30 indirim başladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.