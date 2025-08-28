Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu Oltu'da temaslarda bulundu

Ziyaret programı kapsamında ilk olarak Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik'i makamında ziyaret eden Bakan Yardımcısı Tarıktaroğlu, burada Kaymakam Çelik, Oltu Kaymakamlığı Sosyal Hizmetler Müdürü Sefa Özmen ve Oltu Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hüseyin Yiğit'ten ilçedeki sosyal hizmet çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ziyaretin ardından Tarıktaroğlu, Kaymakamlık Şeref Defteri'ni imzaladı. Programına AK Parti Oltu İlçe Teşkilatı ziyaretiyle devam eden Bakan Yardımcısı Tarıktaroğlu'na bu ziyarette Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Ahmet Aksoy ve AK Parti İl Meclis Üyesi İlhami Demir eşlik etti. Daha sonra Oltu Belediyesine geçen Zafer Tarıktaroğlu, burada Başkan Adem Çelebi'den belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ziyaretin anısına Başkan Çelebi, Bakan Yardımcısı Tarıktaroğlu'na Oltu Taşı'ndan yapılmış bir tespih hediye etti.

Ziyaretlerini tamamlayan Tarıktaroğlu, ilçeden ayrılarak Narman'a geçti.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır