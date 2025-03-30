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Bakan Yerlikaya'den birlik ve beraberlik mesajı

30.03.2025 09:47
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ''Bu bayram inşallah bizler için, hepimiz için, tüm gönül coğrafyamız için barış, kardeşlik, huzur, afiyetler getirsin diye kalben dua ediyorum'' dedi.

Bakan Yerlikaya'den birlik ve beraberlik mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram namazını memleketi Konya'da Kapu Camii'nde kıldı. Namazın ardından hemşehrileriyle bayramlaşan Bakan Yerlikaya, birlik ve beraberlik mesajı vererek, şunları söyledi:

''Bütün aziz Konyalılarımızın, sevgili hemşehrilerim bayramlarını tebrik ediyorum. Güzel Konya'mızın, güzel ülkemizin, bütün gönül coğrafyamızın, bütün inananların, mübarek Ramazan Bayramlarını tebrik ediyorum. Bu bayram, inşallah bizler için, hepimiz için, tüm gönül coğrafyamız için, barış, kardeşlik, huzur, afiyetler getirsin diye kalben dua ediyorum. Değerli kardeşlerim, bayram namazımızı kıldık, cemaatimizle bayramlaştık. 11 ayın sultanını uğurladık. Şükürler olsun ki sağlıkla, afiyetle, huzurla Cenabıallah bizi bu bayram gününe kavuşturdu. Duaların kabul olduğu çok ama çok özel bir gün. Bu bayram sevinç günü, coşku günü. Küslerin barıştığı, kucaklaştığı, kardeşliğin büyüdüğü, perçinlendiği günlerdir. Dolayısıyla bizler hepimiz, bu bayramı fırsat bilerek eskilerin tabiriyle kalplerimizi yakınlaştırmak, daha da amiyane tabirle kalplerimize cila çekmek. Büyüklerimizden hep öyle işitirdik küçükken bu Konya'da. Dolayısıyla her fırsatta bayramları birlik, beraberlik, kucaklaşma, birbirimizi dünya için değil, birbirimizi yürekten, kalpten, Allah için sevdiğimizi izah ettiğimiz, ifade ettiğimiz günlerdir. En güzel şekilde kıymetlendirmeyi, değerlendirmeyi bizlere, sizlere ve bütün gönül coğrafyamıza nasip etsin diyorum. Söz gönül coğrafyamızdan açılmışken. Biz bu bayram sevincini yaşıyoruz, şükrediyoruz. Filistin'de, Gazze'de, Suriye'de dünyanın her neresinde olursa olsun, eğer zulme uğrayan, sıkıntıda olan, darda olan kardeşlerimize dua ediyoruz. Ya Rabbi bu Ramazan Bayramı'na hürmeten, bu edilen dualara hürmeten, bu kardeşlerimizi feraha, kurtuluşa eriştir ya rabbi diyoruz.''

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı
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