Bakan Yerlikaya "Deşifre edildi" diyerek duyurdu: "156 göçmen kaçakçılığı organizatörünü yakaladık"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "14 ilde son 2 haftadır jandarmamız tarafından devam eden operasyonlarımızda 156 göçmen kaçakçılığı organizatörünü yakaladık, 112’si tutuklandı" dedi.

Bakan Yerlikaya, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 156 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, 14 ilde son 2 haftada jandarma tarafından sürdürülen operasyonlarda 156 kişiden 112’sinin tutuklandığını açıkladı. Yerlikaya, operasyonlar sonucu 120 adet araç ve 13 adet botun ele geçirildiğini de bildirdi.

"GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI AĞI DEŞİFRE EDİLDİ"

Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik Operasyonumuzda 112 tutuklama. 14 ilde son 2 haftadır jandarmamız tarafından devam eden operasyonlarımızda; 156 göçmen kaçakçılığı organizatörünü yakaladık, 112’si tutuklandı. 44’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Yürütülen koordineli çalışmalar sonucu, büyük şehirlerimizden sahil şeridinde bulunan illerimize uzanan göçmen kaçakçılığı ağı deşifre edildi. Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde; Edirne, Muğla, Aydın, Balıkesir, İzmir, Çanakkale, Tekirdağ, Antalya, Mersin, Van, Şanlıurfa, Erzurum, Hatay ve Gaziantep’te İnsansız Hava Araçları ile havadan, İl Jandarma Komutanlıklarımızca karadan yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarımızda; 120 adet araç ile 13 adet bot ele geçirildi.

Göç yönetiminin güvenlik boyutunu; insan ticareti, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele alanlarında hukuk devleti ilkeleri ve insan haklarına riayet temelinde yürütülen etkin çalışmalar oluşturmaktadır. Bu kapsamda sınır güvenliği, üstün teknolojilerden ve gelişmiş izleme-denetim sistemlerinden yararlanılarak güçlendirilmekte; yasa dışı göç yollarını teşvik eden ve organize eden yapılara karşı hem sahada hem de hukuki zeminde güçlü ve caydırıcı mekanizmalar işletilmektedir. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."
Ali Yerlikaya
