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Bakan Yerlikaya duyurdu: 175 bin 512 Suriyeli ülkesine döndü!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 9 Aralık 2024 tarihinden bu yana ülkesine dönen Suriyeliler hakkında bilgi verdi. Bakan Yerlikaya yaklaşık 5 aylık süreçte 175 bin 512 Suriyeli'nin ülkesine döndüğünü duyurdu.

Bakan Yerlikaya duyurdu: 175 bin 512 Suriyeli ülkesine döndü!
Doğukan Akbayır

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 175 bin 512 Suriyeli'nin ülkesine döndüğü bilgisini verdi. Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

ali yerlikaya

175 BİN SURİYELİ GERİ DÖNDÜ

"9 Aralık 2024’ten bu yana; 175 bin 512 Suriyeli kardeşimiz 'gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli' şekilde ülkesine döndü

12 yıl önce temelleri atılan Göç İdaresi Başkanlığımız dünyanın en zorlu alanlarından birisi olan göç yönetim süreçlerini başarıyla yürütüyor.

2011 yılında başlayan Suriye İç Savaşı; yarattığı büyük acıların yanı sıra, göç yönetiminde büyük bir sınavdı.

8 Aralık 2024 tarihi, bir dönemin bitişi, yeni bir dönemin de başlangıcı oldu. 61 yıllık Baas rejimi çöktü. Esed ülkesinden kaçtı. Suriye’deki zulüm tarihin karanlık sayfalarındaki yerini aldı.

Suriye’nin özgürlüğüne kavuşmasıyla birlikte gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşler hız kazandı.

9 Aralık 2024’ten bu yana; 175 bin 512 (33 bin 730 aile) Suriyeli kardeşimiz 'gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli' şekilde ülkesine döndü.

2017-2025 yılları arasında ise Suriye’ye 'gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli' dönen Suriyelilerin sayısı 915 bin 515 oldu.

Göç konusunu, medeniyet değerlerimizden aldığı ilhamla, uluslararası hukuk ve insani değerlere bağlı kalarak yönettik, yönetmeye devam edeceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya suriyeli
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