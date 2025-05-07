Bakan Yerlikaya duyurdu, 39 ilde dev operasyon! Balya balya para, altınlar ve lüks otomobiller... El konulan para miktarı dudak uçuklattı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve kara para aklama gibi birçok suça yönelik 39 şehirde operasyon yapıldığını duyurdu.

OPERASYON 39 İLDE YAPILDI

Operasyon kapsamında İstanbul, Antalya, Yalova, Mardin, Ankara, Adana, Nevşehir, Kayseri, Mersin, Van, Şanlıurfa, Tekirdağ, Ağrı, Adıyaman, Edirne, Denizli, Kahramanmaraş, Niğde, Hakkari, Afyonkarahisar, Balıkesir, Batman, Samsun, Kocaeli merkezli Bursa, İzmir, Hatay, Şırnak, Düzce, Sakarya, Muğla, Rize, Gümüşhane, Manisa, Artvin, Çanakkale, Erzurum, Isparta ve Osmaniye'de belirlenen adreslere baskınlar yapıldı.

568 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bakan Yerlikaya yapılan operasyonda 568 kişinin gözaltına alındığını aktarıldı. Gözaltına alınan şüpheliler, bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müstehcenliği, nitelikli hırsızlık, suç işlemek için örgüt kurma, ve kara para aklamakla suçlanıyor.

1 MİLYAR 111 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Operasyon kapsamında; 21 adet araç, sekiz adet motosiklet, 28 adet arsa/tarla, dokuz adet mesken/dükkan, 11 adet bahçe olmak üzere toplam 1 milyar 111 milyon 599 TL'lik para ve mal varlığına el konuldu.

Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamanın sonunda ise "Valilerimizi, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.