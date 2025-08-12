HABER

Bakan Yerlikaya duyurdu: Çanakkale'deki yangın kontrol altına alındı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale'de orman yangınlarına dair açıklamada bulundu. Çanakkale'deki yangının kontrol altına alındığını açıklayan Bakan Yerlikaya, "Toplamda 2200 vatandaşımız güvenli bölgelere tahliye edildi" dedi.

Doğukan Akbayır

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale AFAD İl Müdürlüğü'nde orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya'nın konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"ÇANAKKALE'DEKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI"

"2025 tarihinde Güzelyalı köyü civarında seviye 3 olarak büyük bir yangın maalesef oldu. 12 Ağustos içinde bulunduğumuz bugün saat 14.25 itibariyle tümüyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları da devam ediyor. Değerli arkadaşlar bu yangın gerçekten biz gelirken uçaktan bütün güzergahta gezdik. Tamamen Çanakkale'nin yerleşim alanını tehdit eden olumsuz etkileyen bir yangındı. Dolayısıyla yangının ilk anından itibaren kıymetli valimizin koordinasyonunda buradaki Güzelyalı Yangın Harekat Merkezi'nde hemen Acil Durum Yönetim Merkezi AFAD olarak bir koordinasyon başlatıldı. 1645 personel, 16 hava aracı, 489 kara aracı, 12 STK'dan 145 gönüllü, 8 ilden 13 araç ve 94 arama kurtarma personeli ile tam anlamıyla bir seferberlik ruhuyla yangın bugün az önce de söyledim. Saat 14.25 itibariyle kontrol altına alındı. Devletimizin tüm kurum kuruluşları belediyeler komşu vilayetler bu civardaki bütün arkadaşlarımız her biri hiç çağrılmadan bile desek tam da onu anlatmış oluruz. Böyle bir yangın zamanında bizim değerlerimiz neyse onu tam olarak yansıttığımız gibi aynı zamanda AFAD tecrübesiyle Türkiye Acil Müdahale Planı tam kapsamında Çanakkale'de merkezde burada valimizin koordinasyonunda nihayetinde AFAD olarak da hem devletimizin tüm kurum ve kuruluşları hepsi gerçekten gece uyumadılar. Yangını 14.25 itibariyle şükürler olsun ki kontrol altına aldılar. Çanakkalemize tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah tekrarından ve bildiğimiz bilmediğimiz tüm afetlerden Çanakkalemizi güzel şehrimizi korusun.

"2220 VATANDAŞIMIZ GÜVENLİ BÖLGELERE TAHLİYE EDİLDİ"

Dünkü yangın Çanakkale'nin merkezini tehdit ederken olumsuz etkilerken güvenli bölgelere tahliye ile ilgili önemli bir hizmet verildi. Gerçekten takdire şayan bir koordinasyonla bunlar yapıldı. 13 noktadan bu orman yangını sebebiyle 1983 kara yolundan 237 vatandaşımız deniz yolu olmak üzere toplam 2220 vatandaşımız güvenli bölgelere tahliye edildi. Tahliyelerde görev alan özellik deniz tahliyesini anlatmak lazım. Dün ben bunu sosyal medyadan da paylaştım. Her birini yürekten takdir ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Geçici barınma hizmeti verdiğimiz vatandaşlarımız da minnettarlar. Her birine tekrar bakanlar olarak teşekkür ediyorum. Bu 2220 vatandaştan 161'i kendi isteğiyle müracaat ettiler. Biz de onları Kredi Yurtlar Kurumu öğrenci yurtlarında KYK yurdunda misafir ediyoruz."

yangın Çanakkale Ali Yerlikaya
